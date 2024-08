Dólar cai mais de 1% e Ibovespa recupera perdas com ata do Copom

Na véspera, temores com a possibilidade de uma recessão nos Estados Unidos fizeram com que o dólar disparasse - (crédito: AFP)

O dólar abriu em queda nesta terça-feira (6/7) e começou o dia abaixo de R$ 5,70, com os investidores reagindo à ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom). Às 10h20, a moeda norte-americana acumulava perda de 1,60 %, cotada a R$ 5,649 para compra e R$ 5,650 para venda.

No documento, a autoridade monetária demonstrou preocupação com a alta do dólar e seu impacto na inflação futura, e afirmou que “não hesitará em elevar a taxa de juros para assegurar a convergência da inflação à meta se julgar apropriado”.

Na véspera, os temores com a possibilidade de uma recessão nos Estados Unidos fizeram com que a moeda disparasse. O dólar encerrou ontem com alta de 0,56%, cotado a R$ 5,74, renovando o maior patamar desde dezembro de 2021. Na máxima do dia, a moeda chegou a registrar R$ 5,86.

O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo (B3), também recupera perdas na sessão de hoje. Às 10h14 o indicador acumulava alta de 0,22%, a 125.550 pontos.

No exterior, a cautela com a situação econômica dos EUA, que derrubou bolsas ao redor do mundo na segunda-feira, continua repercutindo, com os mercados operando com volatilidade.

A maioria das bolsas asiáticas fechou em alta, enquanto na Europa os principais índices ainda oscilam entre perdas e ganhos.