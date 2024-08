Portaria da depreciação acelerada será regulamentada nos próximos dias, diz Alckmin

Ministro do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) e presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin afirmou nesta terça-feira (6/8) que o governo deve regulamentar a portaria da depreciação acelerada já nos próximos dias.

O programa “Depreciação acelerada para modernização do parque industrial brasileiro” vai destinar, inicialmente, R$ 3,4 bilhões em créditos financeiros para a compra de máquinas, equipamentos, aparelhos e instrumentos novos. A lei foi sancionada em maio, mas ainda carece de regulamentação.

“Devemos nos próximos dias já regulamentar a portaria da depreciação acelerada para estimular a renovação de máquinas e equipamentos”, destacou, durante abertura do “Seminário Políticas Industriais no Brasil e no Mundo”, que aconteceu no auditório da Confederação Nacional da Indústria (CNI), em Brasília. Segundo ele, a depreciação acelerada substitui máquinas, melhora a produtividade, ganha eficiência e reduz custos. Atualmente, o Brasil deprecia uma máquina em 15 anos. Com a portaria, isso vai acontecer em dois anos, apontou Alckmin.

O ministro frisou que não há possibilidade de o país crescer se não valorizar a sua própria indústria.

“Não tem desenvolvimento social e econômico, ganho de renda e salários de maior valor, se não tiver uma indústria na ponta da vanguarda tecnológica”, afirmou. “Política industrial é emprego, renda, desenvolvimento social e econômico”, emendou Alckmin.