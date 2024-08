Vestas anuncia investimento de R$ 130 milhões em energia eólica no Ceará

O modelo é uma evolução do modelo V150, com um tamanho de rotor maior, com uma área de varredura das pás 18% maior - (crédito: Frank Boutrup Schmidt/Vestas)

A multinacional dinamarquesa Vestas anunciou, nesta sexta-feira (9/8), um pacote de incentivos para impulsionar o segmento de energia eólica no estado do Ceará. A empresa, que é a maior companhia mundial na produção de turbinas, vai investir R$ 130 milhões em seu parque fabril localizado no município de Aquiraz.

“A ideia é que os recursos investidos e as iniciativas anunciadas ajudem a criar uma cadeia local de suprimentos para o setor com pouco mais de 100 empresas”, destacou o CEO das Vestas, Eduardo Ricotta.

O montante será destinado para a fabricação de turbinas eólicas V163-4,5 MW no país, a mais atual e de maior capacidade do mercado. O modelo é uma evolução do modelo V150, com um tamanho de rotor maior, com uma área de varredura das pás 18% maior.

A empresa fechou uma parceria com o banco Santander, para fazer operações de adiantamento de recebíveis para seus fornecedores. De acordo com o CEO, o montante envolvido nas operações será inicialmente de R$ 1 bilhão, podendo chegar até R$ 2,5 bilhões.

A Vestas foi eleita a empresa do segmento de energia mais sustentável do mundo há três anos, por isso, as condições diferenciadas serão adotadas para os fornecedores que adotem políticas de ESG. “Quanto mais verde for a empresa, melhor será o financiamento”, acrescentou Ricotta.



Em paralelo, também foi firmado um acordo com o governo do Ceará, que permitirá a transferência de créditos tributários acumulados entre 2019 e 2021 a terceiros. Os recursos devem ser destinados para novos empreendimentos de geração de energia eólica a serem implantados no estado utilizando turbinas fabricadas em Aquiraz e pás produzidas no Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP), em São Gonçalo.