Produção de artigos para casa cresce 5,3% no primeiro semestre de 2024

São Paulo (SP) — O setor de produção de artigos para casa registrou retomada das atividades no primeiro semestre de 2024. De acordo com dados levantados pela Associação Brasileira de Artigos para a Casa, Decoração, Presentes, Utilidades Domésticas, Festas, Flores e Têxtiu (ABCasa), a produção cresceu 5,3% no período.

O resultado representa um crescimento acima do registrado na indústria da transformação nacional. Além da produção, o faturamento do setor também avançou 6,4%, de acordo com os dados. No varejo, o crescimento ficou entre 4,5% e 5%.

Empresários do setor aguardam impulsionamento das vendas em feriados de final de ano e estão otimistas para o movimento dos consumidores. Datas apontadas como importantes são os feriados de fim de ano, como Natal e Ano-Novo, além da Black Friday, em novembro.

Outra previsão é de que o pagamento do 13° salário para milhões de trabalhadores alavanque o consumo das famílias. A redução da inflação, maior consumo e recuperação do poder de compra da população são fatores da macroeconomia que estão associados a melhora nas demandas por itens para o lar.

Eduardo Cincinato, presidente da ABCasa, destaca que o movimento de ampliação do comércio de itens para o lar fez um movimento contrário na pandemia e ganhou força. "Sem dúvida o resultado do primeiro semestre é uma notícia boa. Mas viemos colhendo desde a pandemia, com a mudança de alguns hábitos. As pessoas começaram a ficar mais em casa, olhar os cantos, os espaços. Então isso fomentou o mercado, as pessoas passaram a ter uma ação mais ativa na renovação da decoração", disse.

Eduardo Cincinato é o presidente da ABCasa (foto: Renato Souza/CB/D.A Press)

De acordo com Eduardo, o momento de aquecimento na produção e venda deve continuar no resto do ano. Ele também cita a ampliação do mercado de imóveis, redução da inflação e outros dados econômicos para explicar o resultado positivo. "O ano é 40, 60. Ou seja, 40% de movimento no primeiro semestre e 60% no segundo. As pessoas gostaram de renovar a casa, seja para reuniões de amigos, seja para eventos familiares. Fora o aquecimento do segmento imobiliário. Estamos vendo um boom de moradias e as pessoas querem decorar", destaca.

Feira

São Paulo recebe a maior feira de decorações da América Latina nesta semana. O evento ocorre até o sábado (17), no Expo Center Norte, na Zona Norte da capital paulista. O evento ocorre duas vezes por ano, sendo realizado nos meses de fevereiro e agosto.

São Paulo recebe a maior feira de decorações da América Latina, a ABCasa Fair (foto: Renato Souza/CB/D.A Press)

A ABCasa Fair reúne expositores dos setores de decoração, papelaria, flores permanentes, festas, utilidades domésticas e têxtil para casa e conta hoje com mais de 370 expositores associados a organizadora oficial do evento. Entre os expositores estão desde grandes indústrias até microempreendedores de comunidades que foram convidados para participar e ter novas oportunidades de negócio.

O setor que é foco da feira movimenta R$ 54 bilhões por ano em produção local e é responsável por R$ 96 bilhões em vendas no varejo - um dos principais motores da economia brasileira.

*O repórter viajou a convite da ABCasa