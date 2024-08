6 dicas para economizar com o enxoval do bebê

O planejamento é essencial para poupar dinheiro com o enxoval do bebê (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock) - (crédito: Edicase)

Durante a gravidez, os preparativos com o enxoval são essenciais para garantir o bem-estar da mãe e do bebê. Eles vão desde a escolha dos produtos essenciais para o recém-nascido, como roupas e itens de higiene, até a organização do ambiente doméstico. Apesar de ser um período de grandes expectativas e muitos sentimentos, ele requer muitos gastos, o que pode afetar o orçamento familiar. Pensando nisso, separamos algumas dicas sobre como economizar nos preparos. Confira!

1. Faça uma lista de prioridades

Identifique o que é essencial e o que pode ser adiado ou substituído por opções mais econômicas. Foque em itens indispensáveis como berço, carrinho e produtos básicos de higiene.

2. Compre produtos usados

Muitos itens para bebês, como móveis e roupas, podem ser adquiridos em bom estado e a um preço reduzido em brechós ou grupos de troca. Além de ser uma opção mais acessível, a compra de produtos usados reduz o desperdício e o impacto ambiental, promovendo um consumo mais consciente.

3. Peça ajuda

Aproveite as ofertas de amigos e familiares que já têm filhos e podem doar ou emprestar itens como roupas e equipamentos de bebê. No entanto, é importante revisar todos os produtos recebidos para garantir que estejam em boas condições e atendam às normas de segurança.

Antes de finalizar a compra, faça pesquisas em diferentes sites e lojas (Imagem: Olga Rolenko | Shutterstock)

4. Pesquise e compare preços

Antes de comprar, pesquise diferentes lojas e sites para encontrar as melhores ofertas e descontos. Não se esqueça de verificar as avaliações dos produtos e as políticas de devolução.

5. Use cupons e acompanhe promoções

Inscreva-se em newsletters e acompanhe promoções de lojas especializadas em produtos para bebês. Desse modo, você pode encontrar cupons de desconto ou ofertas especiais. “Muitas marcas costumam, inclusive, postar promoções exclusivas para os seus seguidores nas redes sociais; vale ficar de olho”, pontua Luciana Ikedo, educadora financeira e autora do livro “Vida Financeira – Descomplicando, economizando e investindo”.

6. Planeje o enxoval com antecedência

Comece a preparar o enxoval com antecedência e compre itens ao longo da gravidez para aproveitar promoções e evitar gastos excessivos de uma só vez. No final das contas, além de economizar, você evita o estresse, reduz a ansiedade e cria um ambiente mais confortável e seguro para o futuro membro da família.