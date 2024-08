Gigante de semicondutores, AMD compra empresa de IA por US$ 5 bilhões

A Advanced Micro Devices (AMD), uma das principais fabricantes de semicondutores do mundo, anunciou a aquisição nesta segunda-feira (19/8) da ZT Systems — uma empresa especializada em infraestrutura de computação para inteligência artificial (IA) e computação em nuvem. A transação, avaliada em US$ 4,9 bilhões, inclui um pagamento contingente de até US$ 400 milhões, dependendo do cumprimento de certos marcos pós-fechamento.

A aquisição da ZT Systems é o mais recente de uma série de investimentos da AMD para fortalecer significativamente as capacidades de IA da empresa. Nos últimos 12 meses, a AMD investiu mais de US$ 1 bilhão para expandir o ecossistema de IA da AMD e fortalecer as capacidades de software de IA da empresa.

“Nossa aquisição da ZT Systems é o próximo grande passo em nossa estratégia de IA de longo prazo para fornecer treinamento de liderança e soluções de inferência que podem ser rapidamente implantadas em escala em clientes corporativos e de nuvem”, disse a presidente e CEO da AMD, Dra. Lisa Su.

Fundada em 1969 e sediada em Santa Clara, Califórnia, a AMD é conhecida por desenvolver processadores, placas gráficas e outras tecnologias de semicondutores. Agora, a empresa está buscando competir diretamente com gigantes da tecnologia de IA como e Nvidia. Empresa que também é californiana, começou somente como fabricante de placas de vídeo para videogames e hoje domina o mercado de data centers e supercomputadores para processar Inteligência artificial.

A Nvidia hoje se encontra como uma das três únicas empresas de capital aberto com mais de US$ 3 trilhões, junto com gigantes da tecnologia, Microsoft e Apple. A valorização da big tech aconteceu justamente por investimentos no setor de IA, assim como oque a AMD está buscando fazer.

A ZT Systems, com sede em Secaucus, Nova Jersey, foi fundada em 1994 e especializada em fornecer infraestrutura de computação para grandes provedores de serviços em nuvem. A empresa tem mais de 15 anos de experiência no design e implantação de soluções de computação e armazenamento em larga escala.



*Estagiário sob a supervisão de Ronayre Nunes

