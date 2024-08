Pequena indústria volta a demonstrar confiança após quatro meses, indica CNI

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) divulgou, nesta quinta-feira (22/8), os resultados da pesquisa de agosto do Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI). Os dados mais recentes mostram que houve uma recuperação do nível de confiança em todas as regiões brasileiras e em todos os portes de indústria.

O destaque é a retomada da confiança na região Sul, que foi atingida pelas enchentes que causaram inúmeras perdas humanas e materiais no estado do Rio Grande do Sul em maio. Nesta região, a confiança saiu de 47,9 para 50,1 pontos. Também foram destaque a recuperação do nível no Centro-Oeste e Sudeste, que até o mês anterior estavam abaixo da linha de 50 pontos, que indica o limite do nível de confiança (50 a 100 pontos).

Além disso, a confiança também avançou em todos os portes de empresa (pequenas, médias e grandes) e em 19 dos 29 setores da indústria analisados. As pequenas indústrias migraram da falta de confiança para a confiança entre julho e agosto.

Na avaliação do gerente de Análise Econômica da CNI, Marcelo Azevedo, a retomada da confiança pelas pequenas indústrias reflete indicadores positivos das empresas de maior porte.



“Em um momento de dificuldades econômicas, as empresas grandes sentem os efeitos primeiro e isso se estende à cadeia de fornecedores. O mesmo efeito é observado na recuperação da atividade. Como as grandes empresas têm maior capacidade de se recuperar da crise, voltam à confiança mais rápido e isso chega às empresas de médio e menor porte”, avalia Azevedo.