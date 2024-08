Romeu Zema defende aprovação do PL da dívida dos estados

Por Camila Curado

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), defendeu a aprovação da lei de renegociação das dívidas dos estados na Câmara dos Deputados da mesma forma que foi votada no Senado Federal na semana passada.

"Como governador de um dos estados mais endividados do Brasil, nós também estamos fazendo um trabalho para que a Câmara aprove o quanto antes e da forma que está o projeto de lei que foi submetido, elaborado pelo Senado na última semana, que visa a reduzir a cobrança de juros dos estados endividados mediante uma série de contrapartidas", disse Zema, ontem, a jornalistas, em Brasília, durante o XIII Congresso do Conselho Nacional de Secretários de Administração (Consad), na capital federal.

O evento reuniu governadores de 10 estados brasileiros e, apesar de convidado, o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), não compareceu ao evento onde o Centro de Liderança Pública (CLP), divulgou o ranking dos estados mais sustentáveis, liderado por São Paulo, contudo, todos os 645 municípios de São Paulo apresentam níveis de poluição acima do recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

De acordo com o governador mineiro, Minas não tem condições de arcar com a maioria das contrapartidas exigidas pela lei aprovada no Senado. "Com isso, nós vamos passar a ter condição de levarmos o Estado adiante e pagando para a União a dívida que o Estado tem", declarou Zema.

Na semana passada, o plenário do Senado aprovou o projeto de lei com novas regras para os estados pagarem as dívidas. O texto vai para a análise da Câmara dos Deputados. As dívidas estaduais somam R$ 765 bilhões, e 90% desse montante está relacionado a Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. (Com informações da Agência Estado)

Saiba Mais Economia IBGE: Brasil gerou 1,5 milhão de microempreendedores individuais em um ano

IBGE: Brasil gerou 1,5 milhão de microempreendedores individuais em um ano Economia Fazenda: mais de 100 bets solicitaram autorização para funcionar no Brasil

Fazenda: mais de 100 bets solicitaram autorização para funcionar no Brasil Economia Haddad diz que vai conversar com Lula sobre indicação do BC