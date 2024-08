5 dicas sobre o que não fazer depois de uma entrevista de emprego

A entrevista de emprego é uma etapa crucial no processo de seleção, pois é o momento em que o candidato tem a oportunidade de demonstrar suas habilidades, experiências e alinhamento com os valores e os objetivos da empresa. Contudo, após essa etapa, o profissional pode ficar ansioso ou nervoso à espera de uma resposta e, com isso, tomar algumas atitudes erradas. A seguir, veja quais são:

1. Não enviar um agradecimento

Deixar de enviar um e-mail de agradecimento após a entrevista pode ser visto como falta de interesse ou cortesia. Enviar uma mensagem breve expressando gratidão pela oportunidade é uma maneira simples de reforçar seu interesse pela vaga.

2. Fazer contato excessivo

Entrar em contato várias vezes para perguntar sobre o status da vaga pode ser interpretado como impaciência ou falta de respeito pelo processo de seleção. É importante dar espaço para que o recrutador possa tomar uma decisão e entrar em contato no tempo adequado.

Por outro lado, “a falta de feedback ou a ausência de uma resposta ao candidato é extremamente desmotivadora para ele. Profissionais que passam por essa situação se sentem explorados, pois dedicam muito tempo e esforço às entrevistas, provas e dinâmicas e criam expectativas em relação ao resultado à medida que avançam no processo. O candidato fica sem saber o que fez de errado e como pode melhorar suas habilidades para futuras oportunidades”, afirma Leonardo Loureiro, especialista em educação empresarial.

3. Criticar a empresa ou os entrevistadores

Expressar insatisfação com a empresa ou com o processo de entrevista, seja nas redes sociais ou em conversas com outros profissionais, pode prejudicar sua reputação no mercado de trabalho. Manter uma postura profissional é essencial, mesmo se a entrevista não tiver ocorrido como esperado.

Até que a proposta seja formalizada, é importante continuar buscando ofertas de emprego (Imagem: fizkes | Shutterstock)

4. Parar a busca por emprego

Não interrompa sua busca por emprego apenas porque uma entrevista foi bem-sucedida. Até que você tenha uma oferta de trabalho formal, é importante continuar explorando outras oportunidades.

5. Negligenciar a preparação para o seguimento

Ignorar possíveis etapas de seguimento, como uma segunda entrevista ou envio de documentos adicionais, demonstra falta de comprometimento. Estar preparado e disponível para qualquer nova solicitação do recrutador é fundamental para manter sua candidatura forte.

“Quanto mais preparados estamos, mais chances de conseguirmos a vaga que sonhamos. Não basta simplesmente se aplicar na vaga dentro da empresa, ou em outro local, se não houver planejamento, estudo e disciplina”, comenta Fernanda de Morais, especialista em posicionamento de autoridade.