Haddad: sabatina de novo presidente do BC pode ocorrer no recesso branco

Haddad também disse acreditar que o presidente Lula já tem o nome do novo presidente do BC "em mente" - (crédito: Diogo Zacarias)

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quinta-feira (22/8), que a sabatina do novo presidente do Banco Central (BC) pode ocorrer no recesso branco — uma espécie de "férias informais" de 14 dias que os deputados e parlamentares brasileiros podem usufruir. A afirmação foi feita para jornalistas, em portaria no Ministério da Fazenda.

Leia também: Haddad diz que vai conversar com Lula sobre indicação do BC



“Então, tudo está programado para uma conversa entre Senado e Planalto sobre a possibilidade de fazermos a sabatina, durante esse processo de recesso branco. Exatamente para evitar qualquer tipo de problema com eles, mas havendo possibilidade da Sabatina durante o recesso branco, é essa conversa que está sendo feita”, disse o ministro da Fazenda.

Leia também: Haddad diz que enviará com o Orçamento de 2025 propostas para aumento de tributos



Haddad também disse acreditar que o presidente Lula já tem o nome do novo presidente do BC “em mente” e que ele já pediu sugestões para os outros cargos que vagarão na diretoria da autarquia. “Eu acredito que ele já tem o nome do presidente em mente. Eu não vou antecipar, pois a contribuição é dele”, pontuou. O ministro ressaltou que a previsão para o anúncio dos indicados depende da “simpatia” do Senado em relação ao tema.