Mais cinco brasileiros entram na lista de bilionários da Forbes

Cinco novos bilionários brasileiros estrearam na lista da Forbes, divulgada nesta terça-feira (27/8). Os novos integrantes da Lista Forbes Bilionários Brasileiros 2024 figuram nas áreas de agronegócio, tecnologia, bancos e transporte. Confira quem são.

Leia também: Brasil enfrenta apagão de profissionais de TI

Ricardo Castellar de Faria

Fundador da Granja Faria, Ricardo Castellar de Faria, 49 anos, estreia na lista já na 21ª posição, com R$ 17,45 bilhões. O engenheiro agrônomo é natural do Rio de Janeiro, mas se mudou para Santa Catarina na infância. A granja, criada em 2006, é hoje a maior produtora de ovos comerciais, ovos férteis e pintos de um dia no Brasil. O empresário ainda é fundador da empresa de higienização e têxteis Lavebras, que foi vendida em 2017.

Maria Cristina Frias

Na 64ª posição, Maria Cristina Frias, 60, é sócia da PagSeguro e tem patrimônio de R$ 6,31 milhões. A estreante da lista é filha do empresário Octávio Frias de Oliveira, falecido em 2007, dono do grupo Folha da Manhã, que detém o jornal Folha de S.Paulo, do qual Maria Cristina foi diretora de redação até 2019. Em 2007, a família Frias comprou a primeira plataforma de pagamentos on-line do país, a BRPay, hoje PagSeguro.



João Annes Guimarães e família

Neto do empresário Antônio Mourão Guimarães, fundador do Banco Bmg, João Annes Guimarães, 64, e a família alcançaram a 220ª colocação com R$ 1,29 bilhão. O novo bilionário é filho do Flávio Pentagna Guimarães, filho único e herdeiro do Bmg, que morreu em 2023, aos 94 anos e estava na lista da Forbes. A família ainda detinha a mineradora Magnesita, vendida em 2007 por R$ 1,2 milhão.



Consuelo Andrade de Araújo e família

Aos 92 anos, Consuelo Andrade de Araújo é matriarca da família dona do Banco Mercantil do Brasil. Atualmente, ela não exerce função nos negócios, que são controlados pela família após acordo entre os acionistas. Consuelo tem patrimônio de R$ 1,15 e está na 231ª posição da lista.

José Mario Caprioli dos Santos e família

Na 234ª posição, José Mario Caprioli dos Santos e família contam com um patrimônio de R$ 1,12 bilhão. O novo bilionário é acionista da Azul Linhas Aéreas. Antes de integrar a empresa, Caprioli dos Santos era sócio da companhia aérea Trip, que, posteriormente, se fundiu com a Azul. A Trip é ligada ainda ao Grupo Águia Branca, conglomerado capixaba de logística e transporte rodoviário;

A lista da Forbes deste ano tem 239 bilionários no Brasil. O primeiro da lista é Eduardo Saverin, sócio da Meta, empresa que administra o Facebook, Instagram e WhatsApp, que chegou ao patrimônio de R$ 155,97 bilhões.