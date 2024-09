Calendário do Bolsa Família para setembro é divulgado; confira

O Bolsa Família teve seu calendário de pagamentos para setembro divulgado nesta segunda-feira (2/9) pela Caixa Econômica Federal (CEF). Os repasses seguirão o padrão de liberação baseado no final do Número de Inscrição Social (NIS) dos beneficiários.

Os pagamentos serão realizados de forma escalonada durante os últimos 10 dias úteis do mês.

Veja o calendário de pagamento para setembro de 2024:

NIS final 1: 18 de setembro

NIS final 2: 19 de setembro

NIS final 3: 20 de setembro

NIS final 4: 21 de setembro

NIS final 5: 22 de setembro

NIS final 6: 25 de setembro

NIS final 7: 26 de setembro

NIS final 8: 27 de setembro

NIS final 9: 28 de setembro

NIS final 0: 29 de setembro

Além do pagamento regular, algumas famílias poderão receber valores adicionais relacionados a complementações financeiras específicas. O valor base do benefício pode chegar a R$ 600 por família, com adicionais para famílias com crianças pequenas, gestantes e adolescentes.

Para se cadastrar no Bolsa Família, é necessário que a renda per capita da família não ultrapasse R$ 218 por mês.

Os interessados devem se inscrever no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) e apresentar documentos como CPF e RG no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) mais próximo. Os beneficiários podem consultar o site da Caixa ou entrar em contato com o CRAS de sua região.



*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro

