NFL no Brasil: produtos da liga conquistam espaço no mercado nacional

O Brasil é apenas o 10º país a receber um jogo da National Football League (NFL), a maior competição de futebol americano e a liga mais valiosa do mundo. Mesmo assim, o país é responsável pela maior audiência do esporte fora da América do Norte. Uma pesquisa divulgada em fevereiro de 2023 pelo Ibope revela que há 35,4 milhões de fãs do “football” em todo o território nacional.

Dados levantados pela Segmenta Tecnologia mostram que o futebol americano obteve o terceiro maior crescimento entre os esportes, no Brasil, ao longo do primeiro semestre de 2024, com um aumento de 24,5%.

A venda de acessórios relacionados ao esporte registrou crescimento de 49% no semestre, o que levou a modalidade a ter o segundo melhor desempenho do período. O destaque vai para as vendas de bolas, que cresceram 18 vezes em comparação com o primeiro semestre de 2023. Marcas renomadas como Nike (+402%) e Wilson (+2.030%) lideraram a expansão deste mercado.

“Os números recentes mostram que a paixão pelo futebol americano está se consolidando rapidamente no Brasil. O crescimento extraordinário nas vendas de acessórios e bolas, reflete o entusiasmo dos fãs e a crescente popularidade do esporte no país”, avalia o gerente de contas da Segmenta, Rafael Dias.

Oportunidade à vista

Apesar do avanço significativo, empresários avaliam que o mercado de futebol americano e da NFL ainda tem muito espaço para crescer no Brasil. Produtos como brinquedos e figurinhas ainda são pouco explorados, em relação a outros países onde a liga é forte.

Números obtidos pela empresa de tecnologia Circana, responsável pelo levantamento ao lado da Segmenta, mostram que, a nível global, os brinquedos relacionados ao esporte fazem muito sucesso, com um faturamento de 273 milhões de dólares em 12 países analisados. Ao todo, mais de 14 milhões de unidades foram vendidas até julho de 2024.

Para Ana Weber, diretora da Circana – outra empresa de tecnologia responsável pelo levantamento de dados, junto com a Segmenta – a chegada da NFL ao país indica uma oportunidade significativa para a expansão da oferta de produtos relacionados ao esporte.

“À medida que o interesse pelo esporte cresce, espera-se que o mercado brasileiro continue a se aquecer, refletindo os resultados positivos já observados no cenário global”, analisa a diretora.