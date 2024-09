Selena Gomez se torna bilionária após sucesso com linha de maquiagem

Com a fortuna, Selena tornou-se uma das bilionárias mais jovens dos Estados Unidos com dinheiro procedente do próprio trabalho - (crédito: Reprodução/Instagram)

Com uma fortuna de US$ 1,3 bilhão, a artista entra para o time dos bilionários mais jovens dos Estados Unidos. A fortuna vem, principalmente, da marca Rare Beauty.

A cantora Selena Gomez entrou para o ranking de bilionários da Bloomberg, empresa de tecnologia e dados para o mercado financeiro. Selena, aos 32 anos, acumula um patrimônio estimado em US$ 1,3 bilhão — cerca de R$ 7,3 bilhões.

Com a fortuna, Selena tornou-se uma das bilionárias mais jovens dos Estados Unidos com dinheiro procedente do próprio trabalho. O termo usado nos Estados Unidos é “self-made billionaire” — "bilionário que se faz sozinho", em tradução livre.

A fortuna da cantora vem de diversas fontes de renda, como propriedades, publicidades no Instagram e trabalhos como cantora e atriz Porém, a maior parte da renda vem da marca de cosméticos. A Rare Beauty, lançada em 2020, tornou-se um sucesso nos Estados Unidos e em outros países. 81,4% do dinheiro da cantora vem da empresa.

Fontes próximas de Selena disseram à Bloomberg que em março deste ano, para avaliar ofertas de investimentos e até de aquisição da Rare Beauty, a atriz contratou assessores financeiros.

A empresa tem um valor de mercado estimado em US$ 2 bilhões. A participação de Selena é de US$ 1,1 bilhão.

Vídeos no TikTok contribuíram para o sucesso da marca. A aproximação com o público jovem foi essencial para os produtos viralizarem cada vez mais.

Junto da mãe, Mandy Teefey, e a empresária Daniella Pierso, Selena cofundou a startup Wondermind, com foco em saúde mental. Em 2022, a empresa foi avaliada em US$ 100 milhões.

Ainda na adolescência, Selena se tornou mundialmente conhecida por protagonizar o seriado “Os Feiticeiros de Waverly Place”, da Disney Channel. Após isso, ela iniciou uma carreira musical e lançou dezenas de hits, como Lose You To Love Me e Calm Down.