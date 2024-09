IA tem avanços no ambiente corportativo

São Paulo — A adoção de inteligência artificial (IA) no ambiente corporativo não é mais uma tendência distante — é uma realidade presente que está transformando empresas ao redor do mundo. Grandes organizações estão utilizando a IA para automatizar processos, otimizar operações e melhorar a experiência do cliente. Um dos exemplos mais notáveis dessa implementação é o uso das soluções de IA da SAP, líder global em softwares de gestão empresarial.

Até 2025, a IA generativa, que já ganhou destaque com modelos como o ChatGPT, deverá se expandir consideravelmente no meio corporativo. Empresas em diversos setores, como moda, mídia e publicidade, utilizarão IA generativa para criar conteúdo de maneira automatizada e personalizada, desde textos e imagens até vídeos e designs complexos. Isso não apenas aumentará a produtividade, mas também redefinirá o processo criativo. No entanto, o desafio de garantir autenticidade e evitar a disseminação de desinformação será um tema central.

A SAP, por exemplo, tem investido fortemente em IA para ajudar empresas a tomar decisões mais inteligentes e melhorar a eficiência operacional. Um exemplo recente é a aplicação da IA generativa em soluções corporativas, como a plataforma SAP Business Technology, que permite que empresas automatizem tarefas repetitivas, analisem dados em tempo real e criem relatórios preditivos.

A Natura, uma das maiores empresas de cosméticos da América Latina, foi uma das primeiras a adotar essa tecnologia da SAP. A implementação permitiu que a companhia otimizasse a gestão de seus processos internos, melhorando a eficiência e reduzindo custos operacionais. Em uma colaboração com a SAP, a implementação de IA generativa levou apenas três semanas para ser concluída, destacando a agilidade e o impacto transformador da tecnologia. "Estamos convencidos da oportunidade que a IA trará para os negócios na América Latina. Atualmente, mais de 26 mil clientes em todo o mundo já utilizam inteligência artificial integrada às nossas soluções; no entanto, nosso objetivo não é apenas incorporar inteligência artificial em todo o nosso portfólio, mas ajudar clientes e parceiros de negócios a desenvolverem seus próprios casos de uso", disse Matheus Souza, Chief Innovation Officer da SAP Latin America. "Nesse cenário, dominar o uso da criação de soluções com IA será fundamental para que as empresas brasileiras continuem competitivas e em crescimento. Criarmos essa cultura é fundamental para o futuro dos negócios."

Transformação

A inteligência artificial oferece às empresas a capacidade de algumas questões como: automatizar processos, desde tarefas administrativas rotineiras até a análise de grandes volumes de dados. A IA também pode automatizar processos, liberando os funcionários para atividades mais estratégicas; tomada de decisão baseada em dados, pois com a IA, as empresas podem analisar dados em tempo real, permitindo decisões mais rápidas e informadas. Isso é especialmente útil para previsões de vendas, análises financeiras e identificação de padrões de consumo. A inteligência artificial também pode auxiliar na otimização da cadeia de suprimentos, pois ela ajuda a prever demandas e otimizar o estoque, reduzindo desperdícios e melhorando a eficiência da cadeia de suprimentos. De acordo com a SAP, a IA pode otimizar a cadeia de suprimentos, reduzindo desperdícios, e fazer um atendimento ao cliente personalizado de maneira mais eficaz, como chatbots e soluções de autosserviço.

Com a IA sendo cada vez mais integrada nas operações empresariais, espera-se que mais empresas sigam o exemplo de líderes como a Natura, utilizando soluções como as da SAP para promover a transformação digital. A eficiência operacional será aumentada, os processos serão mais automatizados, e as decisões serão tomadas com base em insights precisos e preditivos.

Adriana Aroulho, presidente da SAP Brasil, avaliou que, com a computação na nuvem, as empresas devem conseguir reduzir o risco operacional, desejo de toda e qualquer organização. Ela disse que a inteligência artificial tem de ficar a serviço do negócio e confirmou que a Joule, a IA da SAP, estará em português até o fim do ano.

A executiva reforçou que a SAP toma alguns cuidados para garantir o uso responsável da inteligência artificial. "Nosso posicionamento é de IA para os negócios, para resolver problemas reais das empresas. Modelos mais gerais, como ChatGPT e outros, alimentam-se de dados que estão espalhados por aí pela web. Já a nossa IA faz uso dos dados do próprio cliente, sabemos de onde vem esses dados. Temos acesso aos modelos de IA generativa mais usados no mercado, por meio de parcerias com empresas como Microsoft, Google e outras. Mas todos são vinculados à nossa plataforma de forma segura e voltada para o negócio."

Desafios e oportunidades

Embora a implementação da IA traga inúmeras vantagens, as empresas também enfrentam desafios, como a necessidade de treinamento para lidar com novas tecnologias e a adaptação de culturas corporativas para uma era cada vez mais digital. No entanto, para empresas que adotarem a IA de forma estratégica, como a Natura fez com a SAP, os benefícios a longo prazo serão substanciais.

A transformação digital está apenas começando, e com a IA no centro das operações empresariais, as companhias estão mais preparadas para enfrentar os desafios do futuro. Para discutir sobre o assunto, o evento SAP Now Brazil proporcionou dois dias de conhecimentos sobre IA, para explicar como a gestão estratégica e responsável da inteligência artificial generativa pode impulsionar o negócio das empresas. De acordo com especialistas no evento, em 2025, a IA será marcada por grandes avanços tecnológicos que moldarão diversos aspectos da vida cotidiana e dos negócios. Eles acreditam que o impacto será profundo e abrangente, contudo, o sucesso da IA dependerá de como enfrentaremos os desafios éticos, de transparência e de sustentabilidade que surgirão junto com essas inovações.

*A jornalista viajou a convite da SAP