Abastecer com etanol está mais vantajoso no DF e em outros 13 estados

Abastecer com etanol está mais vantajoso do que com gasolina em 13 estados brasileiros e no Distrito Federal, de acordo com levantamento realizado pela empresa de logística Ticket Log a pedido do UOL Carros.

"Vai depender do posto, mas está valendo a pena [abastecer com álcool] na maioria dos postos do DF e na maior parte do país", explica ao Correio o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis e de Lubrificantes do Distrito Federal (Sindicombustíveis-DF), Paulo Tavares.

Segundo Tavares, a tendência se deve ao álcool estar barato nas usinas, o que favorece o menor preço ao consumidor final. Para ele, a alta no preço da gasolina não está relacionado ao reajuste das refinarias anunciado em julho.

A gasolina mais cara do país é vendida em Afuá (PA), por R$7,45, e a mais barata em Engenheiro Coelho (SP), por R$5,43. Já o etanol mais caro é vendido em Upanema (RN), a R$5,64, e o litro mais barato está em Meridiano (SP), a R$3,55.

Cálculo

Segundo o presidente do Sindicombustíveis-DF, para saber se vale mais a pena abastecer com álcool ou com gasolina se divide o valor do etanol pelo valor da gasolina. Se o resultado for um número menor do 0,7, compensará abastecer com etanol. Para valores iguais ou superiores a 0,7, o melhor é abastecer com gasolina.

"Por exemplo, hoje estou vendendo gasolina por 5,69 e etanol por 3,99 e, ao dividir os valores etanol por gasolina teremos 0,7012 que indica igualdade, ou seja, abastecer gasolina ou etanol não haverá ganho, empate", explica.

Saiba onde é vantajoso abastecer com etanol

Acre

Preço médio do litro do etanol: R$ 4,97

Custo por km rodado com etanol: R$ 0,58

Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 7,20

Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,63

Amazonas

Preço médio do litro do etanol: R$ 4,88

Custo por km rodado com etanol: R$ 0,57

Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,93

Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,60

Bahia

Preço médio do litro do etanol: R$ 4,73

Custo por km rodado com etanol: R$ 0,56

Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,43

Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,56

Distrito Federal

Preço médio do litro do etanol: R$ 4,36

Custo por km rodado com etanol: R$ 0,51

Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,19

Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,54

Espírito Santo

Preço médio do litro do etanol: R$ 4,67

Custo por km rodado com etanol: R$ 0,55

Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,39

Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,56

Goiás

Preço médio do litro do etanol: R$ 4,06

Custo por km rodado com etanol: R$ 0,48

Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,09

Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,53

Mato Grosso

Preço médio do litro do etanol: R$ 4,02

Custo por km rodado com etanol: R$ 0,47

Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,39

Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,56

Mato Grosso do Sul

Preço médio do litro do etanol: R$ 4,21

Custo por km rodado com etanol: R$ 0,50

Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,32

Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,55

Minas Gerais

Preço médio do litro do etanol: R$ 4,46

Custo por km rodado com etanol: R$ 0,52

Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,37

Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,55

Piauí

Preço médio do litro do etanol: R$ 4,67

Custo por km rodado com etanol: R$ 0,55

Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,42

Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,56

Paraná

Preço médio do litro do etanol: R$ 4,21

Custo por km rodado com etanol: R$ 0,50

Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,20

Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,54

Roraima

Preço médio do litro do etanol: R$ 5,02

Custo por km rodado com etanol: R$ 0,59

Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,88

Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,60

São Paulo

Preço médio do litro do etanol: R$ 4,03

Custo por km rodado com etanol: R$ 0,47

Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,05

Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,53

Tocantins

Preço médio do litro do etanol: R$ 4,91

Custo por km rodado com etanol: R$ 0,58

Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,74

Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,59