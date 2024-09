IBC-Br cai 0,40% em julho, mas acumula alta de 2,6% no ano, aponta BC

O IBC-Br é um importante indicador para o mercado, pois antecipa o comportamento do PIB oficial, que será divulgado nos próximos meses - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O Índice de Atividade Econômica (IBC-Br), divulgado nesta sexta-feira (13/9) pelo Banco Central (BC), registrou uma queda de 0,40% em julho, após uma forte alta de 1,40% no mês anterior. O IBC-Br é considerado uma prévia do produto interno bruto (PIB) do país e mede o ritmo da economia.

Apesar da retração em julho, o cenário ainda aponta crescimento. Em comparação com o mesmo mês em 2023, o indicador mostrou um aumento significativo de 5,3%. No acumulado dos últimos 12 meses, o índice apresentou um avanço de 2,0%, e no acumulado de 2024, até julho, a expansão é de 2,6%.

A queda interrompeu a tendência de crescimento expressivo registrada em junho, mas analistas indicam que a economia brasileira segue em recuperação. A alta de 5,3% em relação ao ano anterior reforça que, mesmo com oscilações mensais, o país mantém um crescimento constante no médio prazo.

O IBC-Br é um importante indicador para o mercado, pois antecipa o comportamento do PIB oficial, que será divulgado nos próximos meses. Olhando para os dados de 2024, a expansão de 2,6% no ano até julho mostra que a economia brasileira continua a crescer, ainda que em ritmo mais moderado, refletindo um cenário de desafios globais e ajustes internos.