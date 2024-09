5 profissões da área de humanas que oferecem bons salários

Profissões da área de humanas são fundamentais para entender o mundo e lidar com os desafios da sociedade (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock) - (crédito: Edicase)

A área de humanas abrange um vasto campo de estudos focados no comportamento, na cultura e nas relações. Ao contrário das ciências exatas, que se baseiam em fórmulas rígidas, as humanidades utilizam métodos qualitativos para analisar questões subjetivas, como valores, ética e identidade. Esses conhecimentos são fundamentais para entender o mundo em que vivemos e para formar profissionais capazes de lidar com os desafios complexos da sociedade.

Dada a importância da área de humanas, confira as profissões que podem oferecer bons salários:

1. Psicólogo

O psicólogo atua no atendimento de pacientes em clínicas, empresas ou instituições, ajudando a lidar com questões emocionais e comportamentais. A demanda por psicoterapia cresceu, especialmente no ambiente corporativo e em escolas. Profissionais especializados em áreas como neuropsicologia e terapia cognitivo-comportamental podem atingir ganhos mensais superiores a R$ 10 mil, dependendo da localidade e experiência.

2. Advogado

A carreira jurídica oferece uma vasta gama de possibilidades, desde a atuação em escritórios de advocacia até consultorias empresariais. Especialistas em áreas como Direito Tributário, empresarial e de compliance estão entre os mais bem pagos, com salários que podem ultrapassar R$ 20 mil mensais, especialmente em grandes centros urbanos e para profissionais experientes.

Gestores de RH em grandes corporações podem alcançar salários na faixa de R$ 12 mil a R$ 15 mil reais mensais (Imagem: Studio Romantic | Shutterstock)

3. Gestor de recursos humanos

Profissionais de RH são essenciais em empresas, sendo responsáveis por gerenciar contratações, treinamentos e a cultura organizacional. Com foco no desenvolvimento de equipes e na gestão de talentos, gestores de RH em grandes corporações podem alcançar salários na faixa de R$ 12 mil a R$ 15 mil reais mensais, especialmente em cargos de liderança.

4. Antropólogo

O antropólogo estuda as culturas humanas, suas origens e desenvolvimento. Atuando em universidades, centros de pesquisa ou, até mesmo, em projetos governamentais e empresas privadas, tais profissionais podem alcançar bons salários, que variam de R$ 8 mil a R$ 15 mil, conforme a especialização e a relevância dos projetos em que estão envolvidos.

5. Publicitário

A publicidade é um setor dinâmico que oferece altos ganhos, especialmente para aqueles que trabalham em grandes agências ou com contas de clientes de grande porte. Profissionais que ocupam cargos de direção de criação ou planejamento estratégico podem ganhar acima de R$ 15 mil mensais, dependendo do mercado e dos resultados obtidos em campanhas publicitárias.