Evento no interior paulista reúne 1,2 mil participantes do setor supermercadista

Campinas (SP) — Com um tema voltado para a melhoria na qualidade de vida do consumidor, o setor de supermercados encerrou, ontem, de evento organizado para tratar sobre as novidades e os desafios das empresas varejistas. Mais de 1,2 mil pessoas participaram da Abras'24 Food Retail Future, organizado pela Associação Brasileira de Supermercados (Abras) e com o apoio de uma série de empresas que representam a cadeia de alimentação no lar.

Em dois dias de evento, os principais assuntos tratados foram a inclusão das proteínas na cesta básica de alimentos com tributação zero na regulamentação da reforma tributária, que foi comemorada pelo setor, além da inclusão socioeconômica nos estabelecimentos, que ganhou um passo importante, com a assinatura de um protocolo, com o Ministério de Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), para facilitar o ingresso de inscritos no CadÚnico no mercado de trabalho, pelo programa Acredita no Primeiro Passo.

Na feira, foi assinado um protocolo entre a entidade e o Ministério de Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) para facilitar o ingresso de inscritos no CadÚnico no mercado de trabalho, pelo programa Acredita no Primeiro Passo. Um dos destaques do evento foi o potencial da inteligência artificial e dos algoritmos no processo de impulsionamento da cadeia produtiva, como destacou o presidente da Abras e da União Nacional das Entidades do Comércio e Serviços (Unecs), João Galassi.

"A inteligência artificial, de repente, modela toda uma nova formatação de como as pessoas vão consumir, como que as pessoas vão ter facilidades no dia a dia", disse. Ele destacou como exemplo a necessidade de entender o comportamento da população brasileira que está envelhecendo. “É uma sociedade mais velha. Então nós precisamos entender como contratar esse público, que é uma das coisas que nós tratamos com o ministro, qual sortimento, teremos que ter”, acrescentou.

Na avaliação de Galassi, a vida do consumidor não é fácil. "É um desafio. Tem inúmeros estabelecimentos comerciais, inúmeros tipos de compras e inúmeras necessidades. Então o que nós estamos mostrando é ‘olha, vamos tentar avançar em um modelo onde nós possamos melhorar a vida do consumidor, do ponto de vista de oferecer todas as possibilidades de consumo em um único local, em uma única plataforma, em um único modelo’”, acrescentou.

Um dos destaques do segundo dia de evento foi a palestra de Philip Kotler, a maior autoridade global em marketing e professor da Kellogg School of Management da Northwestern University, que abordou sobre o tema "Marketing no Varejo Alimentar". Segundo Kotler, o marketing atravessa um período de transformação, do 4.0 (mudança para o digital) para o 5.0, (personalização das ofertas) e o 6.0 (utilização de práticas imersivas).

O repórter viajou a convite da Abras