Valores de Pix para apostas cresceram mais de 200%, afirma Campos Neto

Campos Neto disse que o BC está tentando ajudar o governo e o Congresso com os dados sobre as transações - (crédito: Reprodução / Youtube Banco Central)

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, demonstrou preocupação com o crescimento no Brasil dos sites de apostas — as chamadas “bets” — e sua relação com uma possível piora na qualidade do crédito e na inadimplência das famílias.

Segundo ele, desde janeiro, houve um aumento superior a 200% no valor que os apostadores transferem para essas empresas via Pix. Ele destacou que parte considerável dos apostadores são pessoas de baixa renda e até mesmo beneficiários do programa Bolsa Família.



“A correlação entre pessoas que recebem Bolsa Família, pessoas de baixa renda, e o aumento das apostas tem sido bastante grande. A gente consegue mapear o que teve de Pix para essas plataformas e o crescimento de janeiro para cá foi bastante grande”, frisou nesta terça-feira (24/9), em palestra no evento J. Safra Brazil Conference 2024, em São Paulo.



O presidente do BC disse ainda que a autoridade monetária está tentando ajudar o governo e o Congresso com os dados sobre as transações. “A gente pega o ticket médio, subiu mais de 200%. É uma coisa que chama atenção e a gente começa a ter a percepção de que vai ter um efeito na inadimplência na ponta”, alertou.

Além disso, Campos Neto falou sobre o impacto potencial desse fenômeno na inadimplência. “É um tema muito relevante e que tem sido falado sobre o comprometimento da renda das famílias nesses sites de apostas”, detectou.