Banco Central lança moeda comemorativa aos 30 anos do Plano Real

Moedas produzidas em comemoração aos 30 anos do Plano Real, lançado em 1994, começam a ser distribuídas a partir desta terça-feira (24/9) para bancos e instituições financeiras de todo o país. Ao todo, serão confeccionadas 45 milhões de moedas de 1 real alusivas à data.

Cerca de 32% das moedas de 1 real lançadas para a circulação em 2024 são dedicadas ao aniversário do lançamento do real.

Simbologia

Na parte da frente, a moeda apresenta o design tradicional, com a efígie da República, além de linhas diagonais e o símbolo do padrão monetário (R$). Na borda, em dourado, estão inscritos os caracteres: "30 Anos do Real", "1994-2024" e "Brasil". Já no verso, não há mudança em relação à moeda tradicional de 1 real.

É a segunda vez que o Banco Central e a Casa da Moeda lançam uma versão comemorativa em alusão ao aniversário do real. Em 2019, foi lançada a moeda que relembrou os 25 anos da criação do plano liderado pelo então ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso (FHC), além de economistas ilustres, como Pérsio Arida e André Lara Resende.

Confira imagens da moeda dos 30 anos do real