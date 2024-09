Brasil quitou dívidas com a ONU, dizem Itamaraty e Planejamento

Os ministérios das Relações Exteriores (MRE) e do Planejamento e Orçamento (MPO) informaram nesta terça-feira (24/9), em nota conjunta, que o Brasil quitou todos os seus compromissos com a Organização das Nações Unidas (ONU) e outros organismos internacionais até o momento, no valor de R$ 1,3 bilhão.



O anúncio ocorreu no mesmo dia da abertura da 79ª Sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas, que contou com discurso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"Com os pagamentos, o Brasil passa a integrar grupo seleto de países que estão plenamente em dia com suas obrigações financeiras na ONU, em um momento em que a organização enfrenta dificuldades de liquidez", disseram as pastas.

O texto cita que o esforço para quitar as dívidas começou em 2023, quando foram pagos mais de R$ 1,1 bilhão apenas em missões de paz, por conta de pagamentos acumulados. Em 2024, governo destacou pagamentos de R$ 448 milhões para o orçamento das Nações Unidas, e lembrou que o valor devido ao orçamento regular da organização foi quitado ainda em maio.

"Compromisso com o multilateralismo"

O Brasil também saldou as dívidas com outros organismos ligados à ONU, como a Organização Mundial do Comércio (OMC) e a Organização Mundial de Saúde (OMS), entre outros, e pagamentos relativos ao Mercosul.

"Esse cenário de adimplência reflete o trabalho conjunto entre o MRE e o MPO. Ao honrar suas contribuições a organismos internacionais, o Brasil não apenas fortalece sua presença no cenário global, mas também reafirma seu compromisso com o multilateralismo e com a cooperação internacional", encerra o comunicado.