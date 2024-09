Em tempo real: hidrogênio verde impulsiona a economia brasileira

Paulo Câmara, presidente do Banco do Nordeste, participa da abertura do seminário, em um debate sobre o desenvolvimento sustentável brasileiro - (crédito: Ed Alves/C.B/D.A.Press)

O hidrogênio verde é apontado como uma energia limpa e renovável que promete transformar o futuro energético do Brasil e do mundo. Segundo a Confederação Nacional da Indústria, o Brasil tem grande potencial para produzir e exportar esse recurso, o que o coloca em uma posição estratégica nos planos de descarbonização da Europa. Para debater as oportunidades e os desafios do setor, especialistas, entidades do setor produtivo e autoridades participam do seminário Hidrogênio Verde: o combustível do futuro.

O debate, realizado pelo Instituto Cultura em Movimento, tem o patrocínio do Banco do Nordeste (BNB), da Caixa Econômica e do governo federal; com apoio da Federação das Indústrias do Distrito Federal (Fibra); e com apoio de comunicação do Correio Braziliense. O evento reunirá autoridades, entidades do setor produtivo e especialistas, no modelo de debate, para abordar as potencialidades e desafios para a escalada da produção do gás no país.

Confira a programação do seminário Hidrogênio Verde: o combustível do futuro

Abertura | Palestra Magna | O desenvolvimento sustentável brasileiro



Paulo Câmara, presidente do Banco do Nordeste;

Jean Rodrigues Benevides, diretor Executivo de Sustentabilidade e Cidadania Digital da Caixa Econômica Federal;

Jamal Jorge Bittar, presidente em exercício da Confederação Indústria da Indústria (CNI) e presidente da Fibra.

Painel 1 | Políticas Públicas e desafios regulatórios para o hidrogênio renovável

Aldemir Freire, diretor de Planejamento do Banco do Nordeste;

Fernando Monteiro, deputado federal por Pernambuco;

Patricia Mazoni, especialista em Educação e Gestão Ambiental pelo Centro de Desenvolvimento Sustentável da UnB;

João Paulo Rodrigues, diretor de Relações Institucionais e Governamentais na Neoenergia.

Painel 2 | Produção de H2 no Brasil: uma janela de oportunidade para nosso país



Rita Ferrão, presidente da Associação Brasileira de Crédito de Carbono e Metano (Abcarbon);

Edison Garcia, CEO da Companhia Energética de Brasília - CEB;

Marcelo Fiche, coordenador de projetos de hidrogênio verde (H2V) da Rede Brasileira de Certificação Pesquisa e Inovação (RBCIP);

Luiz Piauhylino Filho, gerente do Instituto Nacional de Energia Limpa.



Painel 3 | O papel da cooperação internacional para o desenvolvimento do mercado brasileiro de Hidrogênio Verde

Marcello Cabral, diretor de Novos Negócios - ABEEólica.