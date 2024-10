Boletim Focus: Mercado eleva projeções para os juros em 2024 e 2025

Economistas do mercado financeiro elevaram as suas projeções para a taxa básica de juros (Selic). Segundo os dados do Boletim Focus, divulgado nesta segunda-feira (30/9) pelo Banco Central (BC), a estimativa para 2024 passou de 11,50% para 11,75%.

A expectativa para 2025 também avançou, de 10,50% para 10,75%. Já a projeção para 2026 permaneceu em 9,50% e a de 2027 continuou em 9,0%. As revisões acontecem após o Comitê de Política Monetária (Copom) iniciar um ciclo de alta de juros e deixar em aberto a possibilidade de aumentar a taxa em sua próxima reunião, marcada para novembro.



Inflação



O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que mede a inflação oficial do país, se manteve em 4,37% para 2024. A previsão para a inflação de 2025 também continuou em 3,97%. A projeção para 2026 caiu de 3,62% para 3,60%.



A meta de inflação estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) é de 3%, em 2024 e em 2025. A margem de tolerância para que ela seja considerada cumprida é de 1,5 ponto percentual para baixo ou para cima.



PIB

Para o Produto Interno Bruto (PIB), a mediana das projeções de 2024 continuou em 3,0%. A previsão para 2025, no entanto, avançou de 1,90% para 1,92%. A estimativa para 2026 permaneceu nos mesmos 2,0%, assim como para 2027.

Câmbio

A mediana das projeções para o dólar foram mantidas em todo o horizonte da pesquisa. Permaneceu em R$ 5,40 para 2024 e R$ 5,35 em 2025. Para 2026, a estimativa ficou em R$ 5,30, enquanto a projeção para 2027 também ficou nos mesmos R$ 5,30.