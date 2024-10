Anatel vai tirar sites de bets do ar nos próximos dias, afirma Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta segunda-feira (30/9) que a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) vai tirar do ar aproximadamente 600 sites de apostas irregulares nos próximos dias.

“Cerca de 500 e 600 sites de apostas vão sair do ar nos próximos dias. Em mais ou menos uma semana vamos tirar do ar os sites que sequer pediram a regulamentação. Estamos oficiando a Anatel. Elas têm que sair do ar por falta de adequação à regulamentação”, disse em entrevista à rádio CBN.



Leia também: Lula planeja anunciar pacote contra vício em bets na semana que vem

O chefe da equipe econômica aconselhou que os apostadores resgatem o saldo que tiverem com os sites. “Se você que está me ouvindo tem algum dinheiro em casa de aposta, peça a restituição já, porque você tem o direito a ter o seu valor restituído”, ressaltou.



Haddad afirmou ainda que o governo vai apertar o monitoramento. “Vamos acompanhar CPF por CPF a evolução das apostas e dos prêmios. Quem aposta muito e ganha pouco pode estar com dependência psicológica. Há casos dramáticos em que não há dúvida que o problema está acontecendo. Quem aposta pouco e ganha muito, em geral é lavagem de dinheiro.”



O ministro reforçou a proibição do uso de cartão de crédito e do cartão do Bolsa Família para apostas. Ele disse ainda que a publicidade em torno das bets “está completamente fora de controle” e que o governo também vai restringir as propagandas. “Assim como tem regulação de publicidade de fumo e de bebida alcoólica, nós temos de ter o mesmo zelo em relação aos jogos”, afirmou.