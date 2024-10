Dia do Idoso: aposentados são principais vítimas de golpes do INSS; saiba se proteger

Uma pesquisa realizada pela fintech meutudo aponta que golpes relacionados ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) têm afetado, em grande parte, aposentados e beneficiários acima de 60 anos. O estudo envolveu 478 participantes, sendo 53,6% mulheres e 46,4% homens. Metade dos entrevistados tem mais de 60 anos, enquanto 27% estão na faixa etária entre 46 e 60 anos. Os dados foram divulgados nesta terça-feira (1°/10), Dia do Idoso.



A pesquisa destacou que 22,6% dos participantes já foram vítimas ou conhecem alguém que sofreu algum tipo de golpe financeiro relacionado ao INSS. Os aposentados foram as principais vítimas, representando 55% dos casos, seguidos por beneficiários do BPC/LOAS (18%) e pensão por morte (17%).

Os tipos de golpes também foram variados: 55% das fraudes relatadas foram de diferentes naturezas, enquanto 12% envolviam empréstimos e cartões consignados falsos e 10%, a contratação de empréstimos sem autorização.

Outro dado relevante é que, embora 53,3% dos entrevistados afirmem conhecer os canais oficiais do INSS, 46,7% ainda desconhecem esses meios de comunicação, o que pode dificultar o acesso a informações e a proteção contra fraudes.

"A pesquisa destaca a vulnerabilidade dos idosos diante de golpes financeiros e ressalta o compromisso das instituições com a transparência e orientação do público mais velho. Neste Dia do Idoso, a conscientização sobre fraudes é ainda mais importante para garantir a segurança financeira e o bem-estar deste grupo", afirma Alexandre Vinícius, líder do produto INSS na meutudo.

Dicas para o público idoso se proteger de golpes financeiros: