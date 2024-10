Regulação das bets é "separar o joio do trigo", diz presidente do Conar

Regulação de casas de apostas no Brasil será "modelo para o mundo todo", defendeu o presidente do Conar - (crédito: Reprodução)

O presidente do Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (Conar), Sergio Pompilio, destacou a importância da regulação das casas de apostas no país, as chamadas ‘bets’. Após reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o executivo disse que a regulação no Brasil será um “modelo para o mundo todo”.

“Os princípios de autorregulação do Conar já fazem parte do anexo que trata da publicidade e, por consequência, eles já são válidos hoje, independentemente da autorização. Agora, esse passo que o governo tomou da autorização das empresas de separar realmente o joio do trigo, isso é fundamental”, afirmou Pompilio em entrevista a jornalistas.

O Conar faz parte dos órgãos que atuam no processo de regulação das bets. Além do conselho, a Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e TV (Abert) também integra o grupo. O presidente da entidade, Flávio Lara Resende, que também participou da reunião, destacou que não haverá, em nenhuma hipótese, a veiculação de publicidade de empresas que não sejam regulamentadas.

“Já seguimos a autodeterminação pelo Conar desde o primeiro momento em que iniciamos essa veiculação de publicidade sobre as bets e vamos continuar a cumprir rigorosamente o que o Conar vem determinando nesse sentido e o próprio Ministério da Fazenda”, disse Lara Resende, que completou: “Existem determinações muito claras do Conar nesse sentido e nós não temos tido problema com essa publicidade nas empresas de radiodifusão”.

O Ministério da Fazenda deve publicar ainda nesta terça-feira (1º/10) a lista das casas de apostas que serão autorizadas a atuarem legalmente no país a partir do próximo dia 10 de outubro. Com isso, os apostadores terão 10 dias para resgatarem dinheiro investido em sites irregulares.