Vamos tirar 2 mil sites de apostas deste país, afirma Lula

São Paulo — O presidente, Luís Inácio Lula da Silva (PT), afirmou que vai tirar do ar 2 mil sites de apostas do país. Segundo ele, se a regulamentação não funcionar, vai acabar com as Bets no Brasil. A afirmação foi feita durante a abertura da votação, neste domingo (6/10), em São Paulo.

“Nós estamos fazendo uma regulação, ainda no mês de outubro, nós temos certeza que vamos tirar dois mil sites de apostas desse país. Depois vamos saber o que a regulação vai trazer de benefício, garantir que está sendo feita com seriedade”, disse Lula. “Se não der resultado com a regulamentação, quero dizer para vocês, que não terei nenhuma dúvida para acabar definitivamente com isso”, afirmou.

Segundo Lula, ninguém nunca vai evitar que o povo brasileiro aposte. “Nesse país é proibido brigas de galo, e tem. Nesse país é proibido jogo do bicho, mas todo mundo sabe que de manhã, quando vai comprar pão, as pessoas fazem uma fezinha no pacote de pão”, pontuou.

“Eu não quero impedir o povo brasileiro de fazer aposta, porque no mundo inteiro tem pessoas apostando. Agora o que eu não posso é permitir que as apostas se transformem em uma doença, em um vício, em que as pessoas fiquem dependente disso”, declarou Lula. “Na semana que vem deve está pronta a regulamentação. Se não der resultado, nos acabaremos com isso”.

Lula também ressaltou que o governo não aceita a ideia de que o pessoal do Bolsa Família está gastando com apostas no Bets. “É bem possível que tenha alguém fazendo isso, mas nós temos que lembrar que muitas vezes quem recebe o Bolsa Família é mulher, e dificilmente a mulher vai gastar o dinheiro do filho jogando esse tipo de coisa”, declarou.

Segundo ele, a mulher não vai trocar o certo pelo duvidoso. “Ela não vai pegar os R$ 10 do filho na perspectiva de ganhar R$ 100", frisou.