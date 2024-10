Wi-Fi 7 como revolucionador da conectividade é um dos temas da Futurecom 2024

São Paulo — O Wi-Fi 7 promete oferecer maior velocidade na transmissão de dados, baixa latência e maior capacidade para múltiplos dispositivos conectados. A novidade será lançada na 24ª edição do Futurecom 2024, que este ano tem o tema “Brand New World on the Edge - A conectividade e as novas relações pessoas-máquinas”.

Outro projeto que vai ser apresentado na feira será uma maquete que retrata o entorno de uma estação de metrô com diversas soluções de conectividade que irradiam sinal das operadoras de telefonia em ambientes internos para banda larga corporativa. O projeto também inclui outra maquete, para serviços de banda larga residencial. Torres de BTS Rooftop estarão instaladas no alto de edifícios em mobiliário urbano, como bancos de praça e floreiras, para conectividades discretas.

Há outros assuntos sendo discutidos durante o evento, entre eles, a sustentabilidade. O tem tem sido tratado como uma preocupação crescente e no segmento de tecnologia não poderia ser diferente. Será apresentada uma antena verde, projetada para redes 5G. Com arquitetura modular, ela otimizará o desempenho energético e reduzirá o potencial de economia em até 20%. A antena utiliza materiais recicláveis em sua construção, tornando-a uma solução sustentável para diversos cenários, incluindo áreas urbanas densas, zonas rurais e ferrovias.

Os temas estão sendo discutidos durante a feira, que ocorre até quinta-feira (10), no São Paulo Expo, na capital paulista.