Com Lula, Anfavea anuncia volta do Salão do Automóvel em 2025

O presidente da Anfavea, Márcio de Lima Leite, anunciou o retorno do Salão do Automóvel, em São Paulo, em reunião com o presidente Lula nesta terça-feira (8/10) - (crédito: Ricardo Stuckert / Presidência da República)

O Presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), Márcio de Lima Leite, participou de reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na tarde desta terça-feira (8/10), no Palácio do Planalto. Na ocasião, o empresário anunciou o retorno do Salão do Automóvel.

"Seguimos acreditando no Brasil, investindo no Brasil, não vamos nos esconder. O setor automotivo voltou novamente para marcar a sua história", declarou Leite. A tradicional feira não era realizada desde 2018, em virtude da fraqueza do setor nos últimos anos, que foi fortemente atingido pela pandemia de coronavírus.

Lula teria cobrado o setor de retomar a feira, que tem mais de 60 anos de tradição.

O evento ocorrerá em 22 de novembro de 2025, no Parque Anhembi, em São Paulo. O período coincide com a realização do Grande Prêmio de Fórmula 1, em Interlagos. Espera-se cerca de 1 milhão de pessoas na feira.

O presidente da Anfavea ainda destacou que o setor voltou ao patamar de antes da pandemia. "O setor, nos últimos meses, aumentou 60 mil novos empregos, nossos investimentos já ultrapassaram R$ 130 bilhões, com potencial para aumentarmos muito mais", disse. "Nosso mercado interno subiu 14,5%, é bem expressivo, e estamos voltando ao número que havia no cenário pré-pandemia", acrescentou.