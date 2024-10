Dólar atinge R$ 5,65 nesta terça, com avanço de mais de 1%

Recuo de 1,43% do minério de ferro na Bolsa de Cingapura gera repercussão no mercado interno no Brasil - (crédito: Rafael Neddermeyer/Fotos Públicas)

A queda de 2% no barril de petróleo Brent e o recuo de 1,43% do minério de ferro na Bolsa de Cingapura nesta terça-feira (15/10) geram repercussão no mercado interno no Brasil. O real perde força contra o dólar e o câmbio chegou a alcançar R$ 5,65 durante a manhã. Às 13h10, pelo horário de Brasília, a moeda norte-americana operava em alta de 1,02%, a R$ 5,64.

O resultado negativo das commodities também impacta o Índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Ibovespa/B3), que opera no início da tarde de hoje em leve queda, ainda pouco acima dos 130 mil pontos. As ações da Vale (VALE3) recuavam 1,86%, no mesmo horário, valendo R$ 60,78. Já os papeis da Petrobras desvalorizavam R$ 1,51%, em R$ 37,14.



O motivo principal para a queda do barril de petróleo, na percepção do mercado, é a indicação de que Israel não deve atacar plantas da commodity no Irã, que é um dos maiores produtores e fornecedores do “ouro negro” no mundo. A escalada da tensão do conflito no Oriente Médio aumenta a tensão em relação ao comércio do petróleo no golfo.

Já o minério de ferro sofre com dados econômicos mais fracos na China, que recentemente lançou um plano para reverter a demanda enfraquecida no país, mas que ainda não obteve o sucesso que se esperava pelo Partido Comunista chinês. Em Dalian, a commodity encerrou o dia em queda de 0,38%.