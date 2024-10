Dólar renova máxima e atinge R$ 5,70 durante pregão nesta sexta-feira (18)

Em uma semana que impactou o câmbio no Brasil, com definição sobre a volta do horário de verão e as consequências do apagão de energia na região metropolitana de São Paulo, o dólar voltou a atingir o patamar de R$ 5,70 durante o pregão desta sexta-feira (18/10) e encerrou a semana no maior valor desde o último mês de agosto, com alta de 1,51%, a R$ 5,69.

Ao mesmo tempo, o Índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Ibovespa/B3) teve alta de 0,39% nos últimos cinco dias e voltou a ficar acima dos 130 mil pontos nesta sexta-feira. Nas duas semanas anteriores, a bolsa acumulou desempenho negativo, o que ainda faz com que o índice apresente uma queda de 1% desde o início do mês de outubro.

Nesta sexta, o Ibovespa operou com volatilidade pela queda nos preços do petróleo no mercado internacional, além do minério de ferro. Também houve destaque para as tensões no Oriente Médio e o fraco desempenho do setor imobiliário chinês. As ações da Vale (VALE3) e da Petrobras (PETR4) tiveram mais um dia no vermelho, com quedas de 0,35% e 0,27%, respectivamente.

“Com o petróleo caindo internacionalmente, e as ações da Petrobras caindo e tendo maior peso no índice, também ajudou a acelerar a queda no índice, mesmo abrindo a sessão com leve alta”, avalia o especialista da Valor Investimentos Virgílio Lage, que destaca que o Ibovespa ainda sofre com os desafios em relação ao controle da dívida fiscal, por parte do governo.