7 dicas para impulsionar o seu crescimento empresarial

Se você quer ser um empresário de sucesso, em algum momento terá que enfrentar uma barreira chamada crescimento empresarial. Esse é um dos principais objetivos para quem quer manter seu próprio negócio. Todavia, pode ser um plano bem difícil de tirar do papel.

Digo isso porque um levantamento do Sebrae, publicado em 2023, constatou que os microempreendedores individuais (MEI) são os que mais sofrem para se manter no mercado de pequenos negócios, com 29% das empresas fechando após cinco anos de atividades. O comércio é o setor mais afetado, com 30% das empresas encerrando suas atividades nesse período.

É verdade que ninguém tem vontade de ver o empreendimento cair; mas como colocar o crescimento empresarial em prática? Já me desculpo pela desilusão: não existe nenhuma “fórmula mágica” que faça seu negócio impulsionar da noite para o dia. Não estamos falando de luxo ou glamour – muito trabalho duro e pesquisa estão envolvidos no processo.

Crescimento não é mágica; é trabalho estratégico, é dureza, é trabalho de sol a sol. Se você quer crescer no mercado, coloque a mão na massa e pare de achar que a concorrência vai te esperar. Você precisa criar seu momento e buscar seus clientes. Enquanto não posso fazer seu negócio crescer, posso ao menos contribuir com dicas que me ajudaram ao longo da minha carreira. Vamos lá?

1. Conheça seu mercado

Estudar seu mercado deve ser uma rotina diária. O conhecimento profundo sobre seu segmento é fundamental para evitar surpresas desagradáveis. Lembre-se: confiar apenas na experiência pode ser um erro. Eu mesmo abri uma empresa e faturei mais de um R$ 1,5 milhão, mas acabei quebrando no mesmo segmento em que trabalhei por mais de uma década, pelo simples fato de ter negligenciado muita coisa, especialmente a análise de mercado.

2. Foque no cliente

O cliente deve estar no centro de todas as suas estratégias. Tratá-los com respeito e atenção fará com que eles se sintam valorizados e leais à sua marca. Um cliente satisfeito é um ativo inestimável.

3. Utilize a tecnologia a seu favor

A tecnologia é uma aliada poderosa no crescimento. Em vez de vê-la como um obstáculo, busque utilizar ferramentas que possam otimizar seus processos e expandir sua presença no mercado. Esteja aberto a aprender e a se adaptar.

Investir na formação de líderes dentro da sua empresa melhora o clima organizacional (Imagem: NDAB Creativity | Shutterstock)

4. Invista em liderança

Uma liderança forte é essencial. Investir na formação de líderes dentro da sua empresa melhora o clima organizacional e prepara sua equipe para enfrentar desafios. Líderes inspiradores podem transformar a dinâmica de uma organização.

5. Diversifique seu portfólio

Confiar em um único produto ou serviço pode ser arriscado. Explore novas oportunidades dentro do seu nicho para diversificar suas fontes de receita. A diversificação ajuda a garantir a estabilidade financeira da empresa.

6. Mantenha o controle financeiro

O domínio sobre as finanças é importantíssimo. Ignorar os números pode levar sua empresa a um caminho sem volta. Entender relatórios financeiros e ter uma visão clara do fluxo de caixa permitirá que você tome decisões mais assertivas.

7. Esteja preparado para mudanças

O mercado está em constante evolução. Adapte-se rapidamente às mudanças para não ser deixado para trás. Estar disposto a inovar e a se reinventar é uma característica de empresas que prosperam.

Por Natal Pinto

Fundador e CEO da InMerc Escola de Negócios, CEO da VDPrev Advocacia e profissional com 20 anos de experiência em liderança.