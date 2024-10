Haddad avalia que seca e câmbio resultaram na alta do IPCA-15

"No meu ponto de vista, tem mais a ver com a questão do câmbio e da seca", diz Haddad, sobre avanço do IPCA-15 - (crédito: Diogo Zacarias/MF)

Após a prévia da inflação indicar uma aceleração forte em outubro, de 0,54%, bem acima da variação registrada nos meses anteriores, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o governo está preocupado com o impacto da seca nos preços de alimentos e energia, que registraram as maiores altas por grupo, de acordo com os resultados do IPCA-15 divulgados nesta quinta-feira (24/10).

“No acumulado do ano, nós estamos entendendo que a inflação deve ficar dentro da meta e, do meu ponto de vista, tem mais a ver com a questão do câmbio e da seca do que, propriamente, de algum impulso maior nos preços reiterado”, pontuou Haddad, em conversa a jornalistas, na saída do último encontro de ministros de finanças do G20.

Nos bastidores do Executivo, há conversas sobre um possível corte de gastos para aliviar a pressão inflacionária e conter o desequilíbrio das contas públicas. Apesar de não citar detalhes, o ministro da Fazenda defendeu uma aplicação mais efetiva do arcabouço fiscal aprovado em 2023 e disse que trabalha apenas com “questões estruturais”.

“A Fazenda trabalha com questões estruturais. Marco fiscal é uma questão estrutural. O reforço do arcabouço fiscal é uma questão estrutural. É diferente de você fazer bloqueio e contingenciamento, que são momentâneos, para fazer com que a lei aprovada pelo nosso governo seja respeitada”, acrescentou o ministro.

No último dia de agenda em Washington, Haddad ainda se reuniu com representantes da agência de risco Standard & Poor’s (S&P) Ratings. Na conversa, o tema principal, segundo o chefe da Pasta, foi a posição do governo em relação ao ambiente econômico do país. Desde a viagem anterior aos EUA, o ministro segue a enfatizar o objetivo de recuperar o grau de investimento, perdido em 2015.