Ranking lista cidades com maior faturamento de franquias

Ilha de Comandatuba (BA) — A Associação Brasileira de Franchising (ABF), divulgou nesta quinta-feira (24/10) um novo estudo baseado no faturamento local das franquias. Nos números, Goiânia se destacou ficando em primeiro lugar do ranking com crescimento de 25,59%, totalizando um faturamento de R$ 1,74 bilhão.

Segundo dados divulgados pelo governo de Goiás, a economia goiana foi a segunda do país que mais cresceu nos últimos 12 meses, com crescimento de 5,4%. Além disso, Goiás também teve o maior volume de produção para o primeiro semestre de toda a série histórica. A Associação também ressaltou que o mercado de franquias no Estado foi o segundo que mais cresceu, com uma variação positiva de 25%.

O presidente da ABF, Tom Leite, afirmou durante coletiva de imprensa que, esse crescimento se deve ao fato de que a geração de renda e riqueza nessas regiões puxa o consumo. “Eu posso falar em primeira pessoa como empresário, que e não é coincidência, os dois escolhidos de maior faturamentos da minha empresa ocorreram no Mato Grosso e no Shopping Flamboyant, em Goiânia”, afirmou.

“Então a gente vê claramente um efeito riqueza acontecendo nesses polos, puxado pelo agronegócio. A partir do agro, você desdobra isso em desenvolvimento imobiliário, no desenvolvimento do setor de serviços, puxando toda uma demanda local, que a gente vem assistindo já ao longo dos últimos anos”, frisou Leite.

Seguindo o Ranking, as cidades de Florianópolis (SC) e Curitiba (PR) tiveram crescimentos de 24,10% e 21,11%, respectivamente. A ABF associou esse desempenho a reflexos das chuvas no RS, como o desvio de voos e turistas para essas cidades. Apenas na quarta posição temos uma cidade de São Paulo, a não capital Barueri (SP), com um crescimento de 20,85%. De acordo com a ABF, esse desempenho foi alavancado pela retomada mais forte do trabalho presencial e pelo bom movimento em shoppings.

Crescimento em faturamento

O estudo também analisou os 10 estados que mais cresceram em faturamento entre o primeiro semestre de 2023 e 2024. Dentre os dez, cinco possuem forte atividade agropecuária. Mato Grosso lidera o ranking avançando do 15° lugar, cuja a receita aumentou de R$ 2,119 bilhões para R$ 2,734 bilhões no mesmo período analisado e com a maior variação positiva, 29%. Goiás alcançou a segunda posição, com faturamento saltando de R$ 3,333 bilhões para R$ 4,166, com uma alta de 25%.

No terceiro lugar ficou Roraima, crescendo 24%, de mais de R$ 215 mil para R$ 267 mil. Santa Catarina subiu de 19° lugar para 4° lugar, com a receita que saltou de R$ 5,116 bilhões para R$ 6,264 bilhões, com uma variação positiva de 22%.

Nova pesquisa

Nos últimos anos, a ABF vem acompanhando a movimentação do mercado de franquias brasileiras nos municípios com base na variação de operações. Porém, neste ano, a entidade desenvolveu um novo estudo com foco no faturamento local. A análise foi do primeiro semestre de 2024 em relação ao mesmo período do ano passado.

Leite ressaltou que o novo estudo nos permite um olhar mais apurado do desempenho das franquias nos maiores municípios brasileiros. “Com o faturamento, vemos tanto a questão de onde as franquias têm investido, a demanda em si, e ganhos de eficiência. Notem que neste grupo de 30 cidades, quase sua totalidade está acima da nossa projeção para o ano, de cerca de 10%, puxando o crescimento de todo o mercado para cima”, ressaltou.

*A repórter viajou a convite da Associação Brasileira de Franchising (ABF)