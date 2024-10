Pix Agendado passa a ser obrigatório; veja como vai funcionar

O agendamento de transações via Pix se torna obrigatório para todas as instituições financeiras e de pagamento do Brasil a partir desta segunda-feira (28/10). O Banco Central (BC) oficializou a mudança através de uma resolução publicada em dezembro de 2023, com atualização em julho deste ano, dando até abril de 2025 para que as instituições se adaptem completamente aos novos padrões exigidos.

O Pix Agendado funciona de maneira semelhante ao débito automático, permitindo que o usuário programe transações para serem realizadas automaticamente em datas específicas. Com essa funcionalidade, o usuário pode autorizar a realização de transferências sem precisar autenticar cada operação, proporcionando mais comodidade e agilidade no pagamento de contas recorrentes.

Regras

O Banco Central estabeleceu horários específicos para o processamento das transações agendadas:

Primeira tentativa: entre meia-noite e oito da manhã, desde que haja fundos na conta;

entre meia-noite e oito da manhã, desde que haja fundos na conta; Segunda tentativa (caso a primeira falhe por saldo insuficiente): entre 18h e 21h do mesmo dia, com uma notificação ao cliente em caso de falha;

entre 18h e 21h do mesmo dia, com uma notificação ao cliente em caso de falha; Notificação ao cliente: Caso a segunda tentativa também não seja concluída, o cliente é novamente notificado.

Além disso, para pagamentos agendados nos dias 29, 30 e 31 de meses sem essas datas, a instituição deve transferir o valor automaticamente no dia útil seguinte.

Adaptação

O BC espera que o Pix Agendado se torne o meio de pagamento mais acessível e simplificado, eliminando a necessidade de interação constante do usuário para autorizar cada transação. Segundo a autarquia, essa nova função oferece uma alternativa conveniente para quem deseja automatizar pagamentos recorrentes, sem as "fricções" de autorizações repetitivas.

“Para o usuário pagador, o Pix Automático trará ainda mais comodidade, oferecendo uma alternativa de pagamento recorrente sem fricções. Mediante autorização prévia, dada no ambiente seguro da conta pelo próprio dispositivo de acesso (celular ou computador), o usuário permitirá os débitos periódicos de forma automática, sem a necessidade de autenticação a cada transação”, explicou o BC em nota.

As instituições financeiras e de pagamento têm até abril de 2025 para cumprir integralmente as normas estabelecidas, mas a oferta do Pix Agendado já se torna obrigatória a partir de agora.

