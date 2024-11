Pix por aproximação estará funcionando em breve, diz Campos Neto

Em breve, o Pix poderá ser realizado por aproximação. A novidade foi anunciada pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, durante o 7° Encontro Nacional Anfidc, que ocorreu na terça-feira (29/10).

Na ocasião, Campos Neto explicou que a funcionalidade permitirá que o usuário pague uma conta aproximando o celular de uma máquina de cartão. "Você colocará o Pix dentro da sua carteira Google. Teremos um evento com a Google nesta semana para divulgar isso", disse o presidente da autarquia.

De acordo com ele, a funcionalidade poderá ser usada a partir da semana que vem. Outras formas de iniciação, como fazer um Pix por meio de QR Code, continuarão existindo, segundo as instruções do Banco Central.

Outra novidade é o Pix Automático, onde o usuário pagará as contas recorrentes, como de energia, telefone, escolas, academias, condomínios, assinaturas, entre outras, de forma automática. A função entrará em vigor em junho de 2025.

Novas regras do Pix

Nesta sexta-feira (1º/11) começam a valer as novas regras do Pix, definidas pelo Banco Central. As mudanças incluem limites para transferências acima de R$ 200 por um equipamento que não esteja cadastrado nos sistemas bancários. Ou seja, transferências realizadas em um novo dispositivo não poderão ultrapassar esse valor. Também fica restrito a R$ 1 mil o total diário dos envios a partir dos celulares e computadores não cadastrados nos bancos.

Movimentações maiores só poderão ser feitas após o cadastro dos aparelhos junto à instituição financeira. Nada muda para os dispositivos que já foram utilizados para as transferências via Pix. A medida vale para celulares ou computadores que ainda sejam desconhecidos pelo sistema bancário.

Confira todas as mudanças, segundo o Banco Central:

Limites de transação para novos dispositivos: Um dos principais pontos é a criação de limites financeiros para novos dispositivos cadastrados. Se o cliente trocar de celular ou computador, será estabelecido um limite inicial de R$ 200 por operação ou R$ 1.000 por dia.

Notificações e cadastro direto no aplicativo do banco: todas as comunicações sobre as novas regras serão enviadas diretamente ao cliente por meio do aplicativo do banco. Essa medida visa evitar que clientes sejam vítimas de golpes por mensagens fraudulentas recebidas por canais não oficiais, como SMS ou e-mail.