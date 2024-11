Haddad diz que discussão com ministros sobre corte de gastos já foi concluída

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quarta-feira (6/11) que a rodada de reuniões com os demais ministros sobre a definição do corte de gastos já foi concluída. Para ele, as patas estão “muito conscientes” do pacote de contenção de despesas que será apresentado ao Congresso Nacional.

“Os ministros todos estão muito conscientes da tarefa que temos pela frente, de reforço do arcabouço fiscal, da previsibilidade e da sustentabilidade das finanças de médio e longo prazo. Penso que há um consenso em torno do princípio, e a partir dessa devolutiva o presidente encaminha o endereçamento do Congresso”, afirmou.



O governo está elaborando uma série de medidas que permitam o cumprimento do arcabouço fiscal e tem chamado os ministros para apresentar a situação fiscal do país. Segundo Haddad, o próximo passo é apresentar uma devolutiva das conversas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O ministro afirmou ainda que o presidente Lula deve convocar os presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), para uma conversa prévia sobre o procedimento entre o Executivo e o Legislativo.

