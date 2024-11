Petrobras reverte prejuízo e alcança lucro de R$ 32,6 bi no 3º trimestre

A Petrobras fechou o terceiro trimestre do ano com lucro líquido de R$ 32,6 bilhões, alta de 22,3% ante o mesmo período de 2023. De acordo com o balanço, divulgado na noite de quinta-feira (7/11), o saldo reverte o prejuízo de R$ 2,6 bilhões registrado no segundo trimestre, impactado por efeitos tributários e cambiais.

O lucro antes de juros, impostos, amortização e depreciação (Ebitda) ajustado, que mede a capacidade de geração de caixa da companhia, ficou em R$ 63,66 bilhões no terceiro trimestre, queda de 3,8% em comparação ao mesmo período do ano passado e avanço de 28% em relação ao segundo trimestre de 2024.



Leia também: Preço da gasolina vendida pela Petrobras está abaixo da referência internacional

O fluxo de caixa livre, por sua vez, atingiu R$ 38,04 bilhões no período, sendo 7,1% menor do que há um ano, mas 19,3% maior que nos três meses imediatamente anteriores. “Apresentamos um lucro líquido expressivo no trimestre, com uma forte geração de caixa e redução tanto da dívida financeira quanto da dívida bruta. Tudo isso em um cenário desafiador, de queda no preço do petróleo brent”, destacou Magda Chambriard, presidente da petroleira.

A dívida financeira da companhia foi reduzida em 2,1% no último trimestre, para cerca de US$ 25,8 bilhões, o menor patamar desde 2008. A dívida bruta também foi reduzida em 0,8%, para US$ 59,1 bilhões

Leia também: Petrobras insiste e Ibama quer estudo sobre Margem Equatorial

Dividendos

O conselho de administração da Petrobras aprovou o pagamento de dividendos intercalares no montante de R$ 17,12 bilhões, o equivalente a R$ 1,32820661 por ação ordinária e preferencial, conforme comunicado ao mercado.

Em nota, a petroleira afirmou que o pagamento está alinhado à Política de Remuneração aos Acionistas vigente, que prevê a distribuição de 45% do fluxo de caixa livre aos seus acionistas em casos de endividamento bruto igual ou inferior ao nível máximo de endividamento definido no Plano Estratégico da companhia, atualmente US$ 65 bilhões.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular