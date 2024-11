Dólar sobe e bolsa cai com indefinição sobre corte de gastos

Em meio a indefinição sobre o corte de gastos pelo governo, o dólar opera em alta nesta segunda-feira (11/11), enquanto o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo (B3) registra queda, com o foco dos investidores nas contas públicas. O esperado pacote fiscal entrou na terceira semana de discussões e continua sem data para ser anunciado.

A medida é aguardada desde o fim do segundo turno das eleições municipais. Por volta das 12h20 a moeda norte-americana registrava ganhos de 0,84%, cotada a R$ 5,78. Já o Ibovespa recuava 0,13%, a 127.667 pontos.



Na última semana, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, havia indicado que as medidas estavam próximas de ser fechadas e que o anúncio poderia ocorrer ainda naquela semana. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva teve reuniões praticamente diárias para tratar do assunto e há resistência de ministros de pastas ligadas à área social em reduzir seus orçamentos.

Antes de o governo anunciar o pacote fiscal, ainda é necessário apresentar as medidas aos presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), conforme indicou a equipe econômica. Na semana passada, ambos participaram da 10ª Cúpula de Presidentes dos Parlamentos do G20 (P20), o que impossibilitou qualquer tratativa.

