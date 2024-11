6 dicas para ser efetivado no emprego temporário

Certos comportamentos aumentam as chances de efetivação no emprego temporário (Imagem: fizkes | Shutterstock) - (crédito: Edicase)

O emprego temporário é uma alternativa vantajosa tanto para empresas quanto para profissionais, especialmente em períodos de alta demanda, como as festas de fim de ano. Esse tipo de contratação permite que os trabalhadores tenham acesso rápido ao mercado, adquirindo novas experiências e ampliando suas redes de contato.

Além disso, algumas vezes, o trabalho temporário pode ser uma porta de entrada para vagas permanentes. Contudo, para isso, além da disponibilidade da empresa, é preciso apresentar certos comportamentos e atitudes. A seguir, veja quais!

1. Demonstre proatividade

Apontar e resolver problemas antes mesmo de serem solicitados é uma atitude que chama a atenção dos gestores – mesmo em emprego temporário. Ao propor melhorias e estar disposto a assumir responsabilidades, você se destaca como um colaborador comprometido. Essa postura é valorizada, pois mostra seriedade e profissionalismo em relação ao trabalho temporário. Segundo dados do Guia Tendência de RH da Catho, a proatividade é uma habilidade comportamental apreciada por 68% das empresas entrevistadas.

2. Seja pontual e assíduo

A pontualidade e o comprometimento com o planejamento – mesmo no trabalho temporário – são fundamentais para construir uma boa confiança. Comparecer ao trabalho sempre no horário e evitar faltas desnecessárias evidenciam disciplina e seriedade. Essas qualidades são essenciais para quem deseja uma efetivação, pois passam a imagem de um profissional confiável e responsável.

3. Mostre interesse pelo aprendizado

No trabalho temporário, busque aprender novas tarefas e entender como a empresa funciona para além de sua função imediata. Consulte, estude processos e participe de treinamentos, mesmo que não sejam obrigatórios. Também, demonstre interesse em aprimorar as habilidades e entender o negócio para aumentar suas chances de ser notado pelos superiores.

Estabelecer uma comunicação clara e eficiente facilita o trabalho da equipe e evita erros (Imagem: Aruta Images | Shutterstock)

4. Tenha uma boa comunicação

A comunicação clara e eficiente facilita o trabalho do time e ajuda a evitar erros. Mantenha seus colegas e gestores informados sobre o andamento de suas tarefas e peça feedback sempre que possível. Comunicar-se de forma assertiva e respeitosa contribui para um ambiente positivo e mostra que você se importa com o bom funcionamento da empresa.

5. Trabalhe bem em equipe

Colaborar com colegas e oferecer ajuda quando necessário demonstra espírito de equipe, uma característica muito relevante. Procure ser flexível, respeitar as opiniões e contribuir para uma atmosfera harmoniosa. Profissionais que se integram bem tendem a ser lembrados quando surgem oportunidades de efetivação. De acordo com o levantamento da Catho, a habilidade comportamental mais valorizada é o trabalho em equipe, sendo citada por 72% das empresas entrevistadas.

6. Evidencie seu compromisso com os resultados

Demonstre que você está focado em entregar um trabalho de qualidade, mesmo sendo temporário. Cumpra prazos, mantenha um alto padrão e busque superar as expectativas. A dedicação aos resultados diferencia você dos demais e destaca seu potencial para agregar valor ao time ao longo prazo.