Boletim Focus: mercado projeta inflação a 4,64% em 2024, acima da meta

Economistas do mercado financeiro voltaram a elevar as projeções para inflação neste ano. Segundo os dados do Boletim Focus , divulgado nesta segunda-feira (18/11) pelo Banco Central (BC), a expectativa para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) subiu pela sétima semana seguida, de 4,62% para 4,64%.

A projeção segue acima do teto da meta de inflação definida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) para este ano, que é de 4,50%. A previsão de 2025 também foi elevada, passando de 4,10% para 4,12%. Já para 2026 subiu de 3,65% para 3,70%, enquanto para 2027, a estimativa continua em 3,50%.

Selic

Os analistas subiram novamente sua projeção para o nível da Selic no próximo ano. O levantamento mostrou que a mediana das expectativas para a taxa básica de juros ao fim do próximo ano agora é de 12,00%; na semana anterior era de 11,50%. Atualmente, o índice está em 11,25%, o que indica a expectativa de que o Banco Central volte a elevar a taxa até o fim do ano.

Para 2024, a projeção para a Selic, atualmente em 11,25%, manteve-se em 11,75% pela sétima semana consecutiva. O BC volta a se reunir em dezembro para a última decisão de política monetária do ano.

Dólar

Houve aumento ainda na expectativa para a cotação do dólar em 2024, agora em R$ 5,60, de R$ 5,55 na semana anterior. No final do próximo ano, a moeda norte-americana deve atingir R$ 5,50, segundo os analistas, ante R$ 5,48 há uma semana.

PIB

A mediana das projeções para o produto interno bruto (PIB) em 2024 mostra que o país deve crescer 3,10% neste ano, mesma expectativa da semana anterior. Em 2025, a projeção é de que a expansão seja de 1,94%, também repetindo o dado da pesquisa anterior.

