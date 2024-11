Petrobras anuncia plano estratégico que promete gerar 315 mil empregos

A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, anunciou nesta sexta-feira (22/11) o Plano Estratégico 2025-2029, que promete impactar significativamente a economia brasileira e as áreas de cultura e esporte. De acordo com Magda, as iniciativas previstas pelo plano devem gerar 315 mil empregos diretos e indiretos, além de impulsionar a arrecadação de impostos e fortalecer a presença da estatal em projetos socioculturais.

O plano prevê investimentos de US$ 111 bilhões ao longo dos próximos cinco anos, com retorno projetado de US$ 254 bilhões em impostos para o país. “Estamos entregando projetos atrativos, rentáveis, sustentáveis e que também apoiam a comunidade. O plano é extremamente factível, realista e relativamente fácil de entregar”, afirmou a executiva, destacando o compromisso da estatal com a geração de empregos e o fortalecimento econômico.

Na esfera esportiva, a Petrobras também mira alto. Magda anunciou que a estatal se tornará, em breve, a maior patrocinadora do futebol feminino no Brasil. Apesar de não divulgar detalhes específicos, o movimento reforça o crescente reconhecimento e apoio à modalidade, que vem ganhando destaque e torcida nos últimos anos.

Outro destaque do plano é o investimento de R$ 250 milhões em projetos culturais até o fim de 2025. Segundo Magda, o foco é diversificar os apoios e fomentar a cultura em todo o país, consolidando a Petrobras como um dos principais motores de iniciativas culturais nacionais.