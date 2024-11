Consumidores estão mais preocupados com sustentabilidade na hora da compra

Mesmo com o aumento da demanda, as empresas ainda enfrentam desafios para integrar soluções sustentáveis de forma efetiva nos processos - (crédito: CNI)

Pesquisa realizada pelo Mordor Intelligence, mostra que os consumidores brasileiros estão cada vez mais ligados na questão da sustentabilidade. Segundo os dados, o setor que mais tem mostrado essa tendência é o mercado de embalagens sustentáveis, que deve atingir US$ 105,26 bilhões em 2024, com uma expectativa de crescimento contínuo nos próximos anos.

No Brasil, os consumidores estão cada vez mais atentos a essa questão, como revela o Instituto Opinion Box: 56% dos brasileiros já preferem restaurantes que utilizam embalagens sustentáveis, e 76% deles consideram importante que essas embalagens possuam selos de sustentabilidade, como o FSC®.

Leia também: O papel da embalagem no caminho da sustentabilidade



Entretanto, mesmo com o aumento da demanda, as empresas ainda enfrentam desafios para integrar soluções sustentáveis de forma efetiva nos processos. Embora 93% dos brasileiros afirmam que embalagens ambientalmente responsáveis influenciam a decisão de compra, como apontou a pesquisa da Tetra Pak, a adesão a conceitos como economia circular ainda é baixa, sendo reconhecida por apenas 1% da população.

Além disso, termos como "biodegradável" e "renovável" já são mais familiares, mas as empresas precisam alinhar as práticas às expectativas crescentes dos consumidores, que valorizam cada vez mais a transparência em relação às práticas sustentáveis. O relatório Buying Green Report de 2023, da Trivium Packaging, destaca que 82% dos consumidores estão dispostos a pagar mais por embalagens sustentáveis, um aumento significativo em comparação aos anos anteriores.

Leia também: Maioria dos estabelecimentos ainda usa materiais poluentes em seus produtos

Esse dado evidencia o engajamento crescente, especialmente entre a geração Z, com 90% dispostos a investir em marcas que adotam práticas sustentáveis. No entanto, para que esse movimento se torne uma realidade concreta, as empresas precisam superar as barreiras de implementação e tornar a sustentabilidade uma parte intrínseca da cadeia de valor, indo além do marketing e abraçando soluções que realmente causem impacto positivo.