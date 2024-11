Haddad vai anunciar hoje isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil

A medida, uma das promessas de campanha do presidente Lula, vem no contexto de um pacote de corte de gastos que em breve será detalhado por Haddad - (crédito: Diogo Zacarias/MF)

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deve anunciar nesta quarta-feira (27/11) a ampliação da faixa de isenção do Imposto de Renda (IR) para quem ganha até R$ 5 mil. A medida, uma das promessas de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, vem no contexto de um pacote de corte de gastos que será detalhado pelo governo. O anúncio movimentou o mercado financeiro, o dólar alcançou R$ 5,90 na cotação máxima do dia, por volta de 13h50.

A proposta é uma estratégia para mitigar eventuais desgastes políticos causados por outras medidas do pacote, como a limitação de reajustes do salário mínimo. Apesar de seu impacto popular, a ampliação da isenção não estava prevista no Projeto de Lei Orçamentária de 2025, enviado ao Congresso em agosto. Haddad revelou em setembro ter apresentado estudos sobre o tema ao presidente Lula.

Atualmente, a cobrança do IR segue uma tabela escalonada, em que rendimentos até R$ 2.259,20 são isentos. A partir desse valor, as alíquotas variam entre 7,5% e 27,5%, dependendo da faixa salarial. Segundo técnicos, a simples elevação da faixa de isenção exigiria ajustes em toda a tabela, devido ao efeito cascata na arrecadação.

Para isentar trabalhadores que recebem até dois salários mínimos (R$ 2.824 em 2024), o governo utiliza um desconto simplificado automático, modelo que deve ser atualizado anualmente.

*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro

