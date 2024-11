Ceará receberá R$ 3,6 bi para conclusão da ferrovia Transnordestina

Fortaleza – O governador do estado do Ceará, Elmano de Freitas (PT), afirmou que assinará nesta quinta-feira (28/11) o acordo de financiamento na ordem de R$ 3,6 bilhões para a volta das obras de expansão da ferrovia Transnordestina.

“Amanhã à tarde estarei em Brasília com o presidente Lula para assinar um financiamento da ordem de R$ 3,6 bilhões. E deve ser aprovado, ainda hoje na Câmara dos Deputados, um Projeto de Lei que viabiliza mais R$ 800 milhões do BNDES, portanto, quase R$ 5 bilhões para a conclusão da Transnordestina, que é decisiva para ter a logística mais avançada, provavelmente, dos estados do Nordeste”, disse a jornalistas.

“A logística é um grande estímulo para a atração de investimentos, indústrias, fábricas e empresas para o Ceará”, destacou o governador em passagem pela 19º Expolog – Feira Internacional de Logística, que acontece entre os dias 27 e 28 de novembro de 2024, no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza.

Em visita ao porto do Pecém, no município cearense de São Gonçalo do Amarante, em agosto, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a criação do Fundo de Investimento em Infraestrutura Social (FIIS). O aporte, nascido da articulação do governo com o Congresso, terá, entre outras aplicações, a tarefa de destinar recursos para a volta das obras de expansão da ferrovia.

O projeto da Transnordestina conta com 1.209 quilômetros de extensão na linha principal, que liga Eliseu Martins, no Piauí, ao porto do Pecém, no Ceará, passando por Salgueiro, em Pernambuco. Também estão previstos 548 quilômetros de trilhos partindo de Salgueiro em direção ao Porto de Suape, em Pernambuco.

Este braço da ferrovia havia sido excluído do contrato de concessão na gestão anterior. Em 2023, o governo federal decidiu pela inclusão do traçado no Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) e agora há previsão de que sejam destinados R$ 450 milhões para este ramal.

Contingenciamento

Apesar da nova leva de investimentos na ferrovia, os contingenciamentos no PAC tem afetado o avanço da logística no estado por meio das rodovias, conforme destacou Marcelo Maranhão, presidente do Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas e Logística do Estado do Ceará (Setcarce) e diretor da Federação das Empresas de Transporte de Cargas e Logística do Nordeste (Fetranslog-NE).

De acordo com ele, esse é um desafio para o Plano Nacional de Logística 2025 (PNL), lançado pelo Ministério dos Transportes. “Precisamos garantir esses recursos, tivemos vários recursos lançados no PAC que, infelizmente, não foram disponibilizados para o meio produtivo comprometidos pelos contingenciamentos”, disse Maranhão ao Correio.

Segundo o presidente do sindicato, a “solução” buscada pelo estado são as emendas de bancada no Congresso. “O governador está em busca das emendas de bancada, as emendas dos deputados e senadores, trazer recursos para a infraestrutura. Porque essas emendas sim, não sofrem contingenciamento”, afirmou.

*A repórter viajou a convite da Expolog