Lula indica três nomes para diretorias do Banco Central

Lula indica três nomes para diretoria do Banco Central - (crédito: Ricardo Stuckert / PR; RICARDO STUCKERT)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva indicará, na próxima semana, três nomes para ocuparem cargos de diretoria do Banco Central do Brasil. A informação foi divulgada nesta sexta-feira (29/11) pela própria instituição financeira.

A lista de indicados será enviada ao Senado, onde os candidatos serão sabatinados. São eles: Izabela Correa, Gilneu Vivan e Nilton David. A primeira é secretária de Integridade Pública da Controladoria-Geral Da União (CGU) e deve ocupar a vaga de Carolina de Assis Barros, na diretoria de Relacionamento Institucional, Cidadania e Supervisão de Conduta. Ocupará o cargo até 31 de dezembro de 2028.

O segundo indicado deve assumir o lugar de Otávio Damaso na Diretoria de Regulação. Gilneu é servidor de carreira do Banco Central desde 1994. Atualmente, ele é chefe do Departamento de Regulação do Sistema Financeiro (Denor) da instituição financeira.

Por fim, Nilton vai assumir a vaga de Gabriel Galípolo, que estará na presidência do Banco Central a partir de 1º de janeiro. O chefe de Operações de Tesouraria do Bradesco estará a frente da Diretoria de Política Monetária, a mais importante do órgão, pois define a Taxa Selic.

Após a sabatina no Legislativo, caso aprovados, eles tomam posse dos cargos em 1º de janeiro de 2025.