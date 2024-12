PIB medido no 3° trimestre fica acima das expectativas para a indústria

A indústria de transformação foi a única responsável pelo aumento do setor no mês, com um avanço de 1,3%. - (crédito: Rafaela Gonçalves/ CB )

O Produto Interno Bruto (PIB) cresceu acima da projeção realizada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) no terceiro trimestre de 2024. Enquanto a entidade projetava um avanço de 0,8% no período, o resultado do PIB foi positivo em 0,9% entre julho e setembro.

“Neste cenário, a CNI pode revisar para cima, ainda que de forma modesta, a projeção de crescimento do PIB para 2024, atualmente em 3,4%. O resultado mostra que a atividade econômica continua em patamar elevado, ainda que tenha desacelerado frente à alta de 1,4% no 2º trimestre”, destacou, em nota, a entidade.

Ao lado dos serviços, a indústria foi o principal setor que cresceu no terceiro trimestre de 2024 e contribuiu para o avanço do PIB neste período. Entre julho e setembro, o avanço foi de 0,6%, o que fez com que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revisasse o crescimento anual do setor, de 1,6% para 1,7%.

A indústria de transformação foi a única responsável pelo aumento do setor no mês, com um avanço de 1,3%. Por outro lado, as indústrias extrativa, de eletricidade, gás, água e esgoto e de construção recuaram 0,3%, 1,4% e 1,7%, respectivamente.

“O crescimento do PIB da indústria merece destaque, porque o setor provoca forte encadeamento na cadeira produtiva, além de pagar salários maiores em relação aos outros setores, e investir mais em inovação, pesquisa e desenvolvimento”, completou a CNI.