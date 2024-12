Quase metade dos brasileiros enfrenta problemas em compras on-line

Uma pesquisa inédita da Confederação Nacional da Indústria (CNI) revelou, nesta quarta-feira (4/12), que 47% dos brasileiros que compraram pela internet já enfrentaram problemas com os produtos adquiridos. Entre as dificuldades mais comuns estão itens com defeito ou diferentes do anunciado. Apesar disso, a maioria dos consumidores ainda considera as compras on-line vantajosas.

De acordo com o levantamento, realizado entre 17 e 20 de maio com 2.012 pessoas acima de 16 anos de todas as regiões do Brasil (exceto no Rio Grande do Sul), 44% das pessoas que tiveram problemas com produtos decidiram devolvê-los ou trocá-los. Outros 34% procuraram atendimento ao cliente para tentar resolver a questão, enquanto 18% se disseram decepcionados com a qualidade do item recebido.

Mesmo com essas experiências negativas, 74% dos entrevistados reconhecem vantagens em comprar pela internet. A principal delas é o preço mais baixo em relação às lojas físicas, apontado por 36% dos participantes. A praticidade e a comodidade de fazer compras sem sair de casa foram o segundo maior benefício citado, por 28% das pessoas.

No entanto, as compras virtuais não são vistas apenas como benéficas. Dois terços dos entrevistados afirmaram que há desvantagens nesse tipo de consumo. A demora na entrega foi o maior motivo de insatisfação, mencionado por 18% dos entrevistados. A falta de segurança durante o pagamento (9%) e a impossibilidade de avaliar o produto fisicamente antes da compra (8%) também figuraram entre as principais críticas.

Os resultados fazem parte da pesquisa Retratos da Sociedade Brasileira – Hábitos de Consumo pela Internet e evidenciam os desafios e oportunidades do comércio eletrônico no país. Enquanto consumidores buscam preços acessíveis e praticidade, a experiência de compra ainda enfrenta entraves relacionados à qualidade dos produtos e à logística de entrega.