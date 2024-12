Copom: mercado vê aumento de 0,75 p.p. dos juros na próxima reunião

Se for confirmada a projeção, a taxa básica de juros vai encerrar o ano no patamar de 12% ao ano e, portanto, maior do que quando o ano começou - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Na véspera da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) em 2024, o Banco Central divulgou novo relatório com projeções do mercado financeiro para o fim deste ano e para os próximos. Na avaliação do mercado, o comitê deve promover um aumento de 0,75 p.p na taxa Selic já na reunião que começa nesta terça-feira (10/12). O relatório anterior indicava uma elevação de 0,50 p.p.

Se for confirmada a projeção, a taxa básica de juros vai encerrar o ano no patamar de 12% ao ano e, portanto, maior do que quando o ano começou. Na última reunião de 2023, o BC havia reduzido a taxa para 11,75%. Vale destacar que as projeções divulgadas no Focus não são feitas por diretores do Banco Central, mas por analistas e outros agentes do mercado financeiro.

No primeiro relatório Focus de 2024, divulgado em 5 de janeiro, o mercado previa uma Selic de 9% ao ano. Desde então, essa projeção só ficou mais alta, até atingir nesta segunda-feira (9) os 12% que, se confirmados, elevariam a Selic ao patamar mais alto desde novembro de 2023.

IPCA

O mercado também aumentou a previsão para o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em 2024. De acordo com o Focus, os agentes estimam um aumento de 4,84% na inflação oficial, ante 4,71% na mesma projeção publicada na semana anterior. Amanhã, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga os resultados de novembro do IPCA.

Também houve um aumento nas projeções para os próximos anos: 2025, de 4,40% para 4,59%; 2026, de 3,81% para 4,00%; e 2027, de 3,50% para 3,58%.

Câmbio e PIB

Em relação ao câmbio, a projeção divulgada no Boletim Focus também registrou um aumento na percepção dos analistas, que passaram a estimar o valor do dólar na casa de R$ 5,95. Isso representa um significativo avanço em relação à semana anterior, quando a projeção para moeda estava em R$ 5,70. Na última sexta-feira, o dólar encerrou as operações cotado a R$ 6,07.

Já o produto interno bruto (PIB) deve vir mais forte, de acordo com os especialistas do Focus. Enquanto as projeções de 2 de dezembro indicavam um aumento de 3,22% na economia brasileira em 2024, nesta segunda-feira, o mercado passou a considerar um crescimento de 3,39%.



